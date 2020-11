Porto Alegre Tarifa de lotação passa a custar R$ 6,40 em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

O valor passa de R$ 6,60 para R$ 6,40. Foto: Divulgação/PMPA

A partir desta quarta-feira (11), haverá redução no custo da passagem do sistema de transporte seletivo por lotação da Capital. O valor passa de R$ 6,60 para R$ 6,40. A redução está publicada em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta segunda-feira (9).

A alteração tem base na Lei Municipal 9.229/2003, que determina que a tarifa do serviço seletivo de lotação será reajustada simultaneamente à do serviço convencional e deverá ser fixada entre os limites de 1,4 e 1,5 vezes a do ônibus.

Passagem de ônibus

A passagem de ônibus em Porto Alegre foi reduzida em R$ 0,15 nesta segunda-feira (9). O valor passou de R$ 4,70 para R$ 4,55. A redução está publicada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre. O Comtu (Conselho Municipal de Transportes Urbanos) aprovou por unanimidade a proposta.

A medida foi possível, segundo a prefeitura, devido à aprovação da nova lei de autoria da prefeitura que extinguiu a remuneração pelo custo do gerenciamento da CCT (Câmara de Compensação Tarifária). A extinção, votada somente em setembro, foi um dos projetos enviados à Câmara Municipal em 27 de janeiro de 2020, dentro de um pacote de propostas para reduzir o valor da passagem.

O fim da remuneração do custo da CCT foi aprovado em 16 de setembro pelo Legislativo e a redação final chegou ao Executivo para sanção apenas em 22 de outubro. A lei, que foi sancionada na quarta-feira, 4, tinha prazo final para manifestação do Executivo em 12 de novembro.

Ampliação de viagens

A Prefeitura de Porto Alegre informa que as linhas de ônibus da Capital receberam nova ampliação de viagens. As linhas 441, B55, B25, B51, 6372, 7151, 178, 184, 110 e 188 tiveram mudanças em suas viagens nesta segunda-feira.

Desde sexta-feira (6) a linha 470 passou a operar com um aumento em sua oferta de dias úteis. Já as linhas V525 e 2575 tiveram ampliação em suas tabelas de sábado a partir desse fim de semana, assim como as linhas 510 e 520, que foram unificadas aos sábados e atendem pela linha 520.3.

Os ajustes na oferta são realizados após análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118. As tabelas horárias atualizadas estão disponíveis no site da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Os horários também podem ser consultados pela Função GPS do aplicativo do Cartão TRI.

