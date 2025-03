Porto Alegre Tarifa de ônibus sobe para R$ 5 em Porto Alegre a partir de 31 de março

Reajuste na tarifa é de 4,16%.

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira (21), o reajuste da tarifa de ônibus na Capital. A passagem passará de R$ 4,80 para R$ 5 a partir de 31 de março, um aumento de 4,16%.

O anúncio foi feito pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) durante coletiva no Paço Municipal. “É uma decisão difícil. De um lado, há pessoas que não gostariam de ver qualquer aumento. Do outro, não tivemos alternativa senão reajustar”, afirmou.

“Mesmo com o aumento significativo nas despesas emergenciais da cidade após a enchente, seguiremos investindo em subsídios para sustentar parte das isenções e manter reajuste do preço da passagem abaixo da inflação em 2025. Desde 2022, estamos qualificando o sistema para que o usuário que mais precisa tenha um serviço justo pelo preço que paga”, disse Melo.

Táxis

As tarifas dos táxis também serão reajustadas. Atualmente, a bandeirada custa R$ 6,26. O quilômetro rodado em bandeira 1 (das 6h01 às 19h59) é de R$ 3,13, enquanto na bandeira 2 (das 20h às 6h, além de sábados a partir das 15h, domingos e feriados) o valor é de R$ 4,06.

Com o novo reajuste, a bandeirada passará para R$ 6,95. O quilômetro rodado será de R$ 3,47 na bandeira 1 e de R$ 4,51 na bandeira 2.

O último aumento das tarifas de táxi ocorreu em 2023, quando o reajuste autorizado foi de 20,7%.

Tarifa técnica e custo do sistema

De acordo com a prefeitura, “a tarifa técnica do transporte coletivo é definida com base no custo real da operação do sistema, levando em conta os critérios estabelecidos nos contratos e termos aditivos firmados a partir da licitação do transporte coletivo por ônibus, realizada em 2015”. “A metodologia de cálculo considera o custo por quilômetro rodado (CKM), que, ao ser multiplicado pela quilometragem total percorrida pela frota, determina o custo da operação.”

O custo anual para 2025 do sistema de transporte coletivo de Porto Alegre é de R$ 880 milhões. Conforme o Executivo, mais de um terço (36%) corresponde aos custos variáveis, que incluem combustíveis, lubrificantes, pneus, peças e acessórios. Em seguida aparece mão de obra (34%), fortemente impactado pelo fim da desoneração da folha de pagamento (conforme Lei Federal 14.973/2024), o que representa R$ 14 milhões a mais em relação a 2024.

“Outros fatores, como despesas administrativas, remuneração do serviço e de capital, taxas e outras despesas (depreciação de capital e contribuição previdenciária sobre despesa bruta) compõem o valor final.”

A tarifa técnica é usada para determinar o valor que deveria ser cobrado para cobrir todos esses custos. “No entanto, o valor cobrado ao usuário final, a tarifa pública paga pelo passageiro, muitas vezes é diferente da tarifa técnica, pois pode ser subsidiada por outros mecanismos, como repasses do governo (subsídios) ou outras fontes de receita”, salientou a prefeitura.

