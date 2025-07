Mundo Tarifaço: Trump manda cartas a chefes de Estado, anunciando novas tarifas entre 25% e 40%

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Aumentos devem iniciar em 1º de agosto Foto: White House/Divulgação Aumentos devem iniciar em 1º de agosto. (Foto: White House/Divulgação) Foto: White House/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou nesta segunda-feira (7) uma série de cartas para diferentes parceiros comerciais. O republicano estabeleceu alíquotas mínimas sobre produtos importados que vão de 25% a 40% e têm vigência a partir de 1º de agosto.

Veja alguns dos países que vão receber as cartas e as tarifas anunciadas por Trump:

– África do Sul: 30%

– Bangladesh: 35%

– Bósnia e Herzegovina: 30%

– Camboja: 36%

– Cazaquistão: 25%

– Coreia do Sul: 25%

– Indonésia: 32%

– Japão: 25%

– Laos: 40%

– Malásia: 25%

– Myanmar: 40%

– Sérvia: 35%

– Tailândia: 36%

– Tunísia: 25%

A decisão foi anunciada por meio de cartas enviadas aos líderes das nações e publicadas pelo republicano em seu perfil na rede Truth Social. Trump já havia antecipado neste domingo (6) que os EUA enviariam cartas a seus parceiros comerciais, especificando os valores de taxas que esses países teriam de pagar caso não negociassem acordos com a maior economia do mundo.

As cartas enviadas aos países seguem um padrão semelhante: Trump afirma que o gesto representa uma demonstração da “força e do compromisso” dos EUA com seus parceiros e destaca o interesse em manter as negociações, apesar do déficit comercial significativo.

“A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Japão uma tarifa de apenas 25% sobre todos os produtos japoneses enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais”, informa a carta enviada ao primeiro-ministro japonês, Ishiba Shigeru.

“Entenda que os 25% são muito menos do que o necessário para eliminar a disparidade do déficit comercial que temos com seu país. Como é do seu conhecimento, não haverá tarifa se o Japão, ou empresas de seu país, decidirem construir ou fabricar produtos dentro dos Estados Unidos”, continua a carta, destacando que os EUA se comprometem a obter as aprovações necessárias de forma rápida.

“Se, por qualquer motivo, vocês decidirem aumentar suas tarifas, qualquer valor que escolherem será adicionado aos 25% que cobramos”, acrescenta Trump no texto.

As cartas enviadas aos demais líderes repetem integralmente o conteúdo da mensagem destinada ao primeiro-ministro japonês — com tarifas mínimas sobre produtos importados específicas para cada país. O envio das cartas com a nova data de 1º de agosto confirma a prorrogação da suspensão das chamadas “tarifas recíprocas”, concedendo mais três semanas para a negociação de acordos bilaterais que evitem o tarifaço anunciado em abril.

A suspensão de 90 dias das tarifas impostas pelo republicano estava prestes a expirar em 9 de julho. Até o momento, Washington firmou apenas acordos limitados com o Reino Unido e o Vietnã. A maioria dos países ainda tenta evitar as tarifas anunciadas, que podem variar entre 10% e 50%.

A União Europeia tenta evitar sobretaxas em áreas como agricultura, tecnologia e aviação, mas ainda enfrenta entraves nas negociações com os EUA. Segundo a Reuters, a expectativa é que o bloco não receba uma carta dos EUA estabelecendo tarifas mais altas.

Japão, Índia, Coreia do Sul, Indonésia, Tailândia e Suíça também correm contra o tempo para apresentar concessões de última hora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/tarifaco-trump-manda-cartas-para-chefes-de-estado-anunciando-novas-tarifas-entre-25-e-40/

Tarifaço: Trump manda cartas a chefes de Estado, anunciando novas tarifas entre 25% e 40%

2025-07-07