Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

A indústria automotiva global foi lançada em turbulência pelo novo regime de tarifas "draconiano" de Donald Trump. (Foto: Reprodução)

A indústria automotiva global foi lançada em turbulência pelo novo regime de tarifas “draconiano” de Donald Trump, que executivos do setor automotivo esperam que eleve os preços dos veículos americanos, reduza a produção de carros nos EUA e custe às montadoras até US$ 110 bilhões (R$ 621,5 bilhões).

O anúncio do presidente dos EUA na noite de quarta-feira (26) de que imporia uma tarifa de 25% sobre importações de carros fabricados no exterior desencadeou uma corrida para entender os detalhes da política e identificar possíveis isenções que poderiam aliviar o impacto sobre a indústria.

Em poucas horas, ficou claro que todas as montadoras, incluindo Tesla e as três grandes dos EUA —General Motors, Ford e Stellantis—, seriam afetadas. “Estamos todos no mesmo barco”, disse um executivo sênior de uma montadora europeia.

As tarifas têm como objetivo impulsionar a indústria dos EUA, mas as ações da Ford e da GM caíram até 4,4% e 8,2%, respectivamente, na manhã de quinta-feira (27) em Nova York. A Ford fabrica menos veículos no México e no Canadá do que sua rival de Michigan.

As duas poderiam sofrer uma queda de 30% nos lucros antes de juros e impostos este ano como resultado da política, mesmo que aumentassem os preços e reorganizassem suas cadeias de suprimentos para usar mais peças fabricadas nos EUA, segundo estimativas dos analistas da Bernstein.

Quase metade dos veículos vendidos nos EUA são importados, enquanto os montados nos EUA obtêm, em média, quase 60% de suas peças do exterior.

A Bernstein disse que as tarifas poderiam introduzir até US$ 110 bilhões (R$ 621,5 bilhões) em custos anuais para as montadoras. A política, que analistas e investidores descreveram como “um cenário de pior caso”, “excessiva” e “devastadora”, é sem precedentes em sua escala e determinação, frustrando as esperanças da indústria de que Trump recuasse de uma guerra comercial crescente.

A taxa de 25% será somada às tarifas que Trump já anunciou contra importações do México, Canadá e China. Elas entrarão em vigor a partir de 2 de abril, junto com taxas recíprocas contra parceiros comerciais dos EUA que devem ser reveladas no mesmo dia.

“É bem possível que vejamos tarifas sobre alguns veículos importados de fora da América do Norte alcançando 40% ou 50% no total”, disse Dan Levy, analista do Barclays.

A tarifa também se aplica a componentes essenciais de carros, como motores e transmissões, enquanto processos estão em andamento para expandir a taxa a outras peças, se necessário, disse a Casa Branca.

O Bank of America estimou que os preços de alguns veículos poderiam subir até US$ 10.000 (R$ 56.500) e as vendas de automóveis nos EUA poderiam cair em até 3 milhões, ou quase um quinto dos 15,9 milhões do ano passado.

“A preocupação é com a acessibilidade de nossos produtos fabricados na América e as implicações na demanda”, disse John Elkann, presidente da Stellantis.

Se as tarifas forem implementadas na próxima semana, a empresa de pesquisa de mercado Cox Automotive previu que a confusão na cadeia de suprimentos levaria a uma interrupção da produção de veículos na América do Norte até meados de abril, resultando em fábricas nos EUA produzindo 20.000 veículos a menos por dia, ou cerca de 30% menos do que agora.

Se os custos forem repassados aos clientes e os preços dos veículos nos EUA ficarem muito caros, as montadoras podem optar por vender mais carros em outros mercados. Mesmo antes do anúncio de Trump, uma montadora de “médio porte”, que fabrica veículos no México, estava considerando reduzir as vendas para os EUA e vender mais na América Central, segundo uma pessoa com conhecimento dos planos.

A montadora pensa que “não há como esses carros serem vendidos nos EUA” se aumentar o preço em 25%, acrescentou a fonte.

A Tesla de Elon Musk estaria em melhor posição entre as montadoras dos EUA, com sua forte base de manufatura na América, embora seus veículos elétricos também usem muitos componentes estrangeiros.

Uma grande fonte de confusão sobre a política está relacionada a carros e peças que cumprem o acordo comercial de 2020 entre USMCA (EUA, México e Canadá). Trump concedeu anteriormente uma suspensão de 30 dias das tarifas para veículos e componentes que atendessem às regras do USMCA. Esses permanecerão livres de tarifas, mas apenas até que um processo seja estabelecido para aplicar as taxas ao conteúdo não americano, segundo um oficial do governo dos EUA.

“Não está claro qual tarifa se aplica a qual peça. Nem tudo está na ordem executiva”, disse um oficial de uma fabricante europeia de peças, destacando também a ambiguidade sobre as peças compatíveis com o USMCA.

Fabricantes de peças alertaram que não poderiam absorver as tarifas e planejavam repassar os custos das tarifas adicionais aos consumidores, acrescentou a fonte. As informações são do jornal Financial Times.

