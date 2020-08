Colunistas Tarso Teixeira com Jair Bolsonaro: meta é entregar títulos de propriedade a 600 pequenos agricultores no RS.

Por Flavio Pereira | 31 de julho de 2020

Superintendente do INCRA TarsoTeixeira e o presidente Jair Bolsonaro. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Superintendente Regional do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Rio Grande do Sul, Tarso Teixeira, encontrou-se nesta sexta-feira com o presidente Jair Bolsonaro,durante a inauguração da Escola Civico-Militar em Bagé.

Tarso Teixeira apresentou ao presidente um rápido levantamento das ações que o INCRA vem realizando no estado,e destacou que estão sendo cumpridas todas as etapas para atingir a meta o de entregar títulos de propriedade a mais de 600 pequenos agricultores, no Rio Grande do Sul.

