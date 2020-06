Brasil Tarso Teixeira: “Propósito do INCRA é dar dignidade e cidadania aos assentados”

Por Flavio Pereira | 6 de junho de 2020

Tarso Teixeira, (D) Superintendente do Incra, e o vereador Marco Monteiro, de Santana do Livramento. Foto: Divulgação/INCRA Foto: Divulgação/INCRA

Santana do Livramento,é o município gaúcho com o maior número de assentamentos no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira, o Superintendente do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) no Estado, Tarso Teixeira reuniu-se em Porto Alegre com o vereador Marco Monteiro, daquele municipio. Na ocasião, o superintendente do INCRA avaliou que “a Divisão de Consolidação de Assentamentos, através do nosso Assistente de Conciliação Agrária, Rubem Brizola, está trabalhando com todo o empenho para que consigamos titular cerca de 60 assentamentos em todo o Estado até o final de 2020, dentre eles os assentamentos Cerro dos Munhoz e Apolo, em território santanense.” Tarso Teixeira dá destaque à participação de diversos setores da sociedade na concretização dessa proposta, e comentou que “o apoio das forças vivas da comunidade regional tem sido imprescindível para avançarmos no propósito de prover dignidade e cidadania aos assentados da reforma agrária. Essa é a diretriz do governo Bolsonaro e estamos firmes nessa direção”, afirmou no encontro.

