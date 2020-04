Celebridades Tatá Werneck avisa que vai expor amigos que furarem quarentena: “Hipocrisia”

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2020

Tatá Werneck se queixa de amigos que estão furando a quarentena Foto: Divulgação Tatá Werneck se queixa de amigos que estão furando a quarentena. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Tatá Werneck movimentou a internet neste domingo (26). Logo pela manhã, a apresentadora do “Lady Night” pregou uma peça e espantou os fãs ao anunciar suposta separação de Rafa Vitti. Confirmando brincadeira, junto do humorista Maurício Meirelles, a humorista pouco tempo depois ficou inconformada ao descobrir que a influenciadora Gabriela Pugliesi havia dado uma festa particular em sua casa em meio a pandemia do coronavírus. “Abro mão de você gostar de mim pra você entender que nesse momento não é permitido incentivar aglomeração”, criticou.

Em seu perfil do Twitter, Tatá Werneck mandou recado aos colegas famosos: caso não cumpram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e furarem a quarentena, vai delatar publicamente nas redes sociais. “Tomei a decisão de expor os colegas que dizem pra ficar em casa e não estão ou dão só uma passadinha ali desnecessária que pode contaminar uma galera. Hipocrisia do cacete”, se queixou. Um dos artistas a fazer live show na quarentena, Mumuzinho atestou positivo para o coronavírus.

Em isolamento com Rafael Vitti e a filha, Clara Maria, de seis meses, Tatá Werneck ainda desabafou: “Acho muito interessante quem fala ‘fique em casa’ ou ’em casa’, mas a gente sabe que não é verdade. Acho muito interessante e tenho vontade de expor. Queria dizer que essa quarentena divide muito as pessoas porque mostra claramente quem é irresponsável, quem é egoísta, mentiroso, hipócrita… Fala ‘fica em casa’, mas faz uma coisa muito escrota que pode contaminar alguém. A gente precisa que todas as pessoas sejam conscientes e fiquem em casa. Quando você vê uma pessoa que pode ficar em casa e contradiz tudo que a Organização Mundial da Saúde fala, é tão triste. Uma hipocrisia que pode matar. Reparem se as pessoas estão agindo de forma condizente com o que elas pregam”, disparou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades