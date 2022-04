Economia Taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo neste ano, aponta agência de classificação de risco

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

A projeção de desemprego para o País é a segunda maior entre os membros do G20 Foto: Divulgação A projeção de desemprego para o País é a segunda maior entre os membros do G20. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A taxa de desemprego no Brasil deve ficar entre as maiores do mundo neste ano, segundo um levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating, elaborado a partir das novas projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional) para a economia global.

No ranking, que inclui as estimativas do FMI para um conjunto de 102 países, o Brasil aparece com a nona pior estimativa de desemprego em 2022 (13,7%), bem acima da média global prevista para este ano (7,7%) e da taxa dos emergentes (8,7%). A projeção para o País é a segunda maior entre os membros do G20, atrás somente da África do Sul (35,2%).

A taxa média de desemprego no Brasil em 2021 foi de 13,2%, contra 13,8% em 2020, segundo os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O levantamento da Austin mostra que o Brasil registrou a 16ª pior taxa de desemprego do mundo em 2021. No ano anterior, havia ficado na 22ª posição no ranking.

A agência faz uma projeção menos pessimista do que a do FMI para o desemprego no Brasil em 2022. Estima uma taxa média de 13%, o que colocaria o Brasil na 11ª posição no ranking. “Ainda que a estatística tenha algum ajuste, a realidade não se muda. Ainda será uma posição lamentável”, afirmou o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, autor do levantamento.

Outros países emergentes têm taxas previstas em patamares bem menores. A projeção para a China, por exemplo, é de uma taxa de desemprego de 3,7% em 2022. Para a Rússia, que está em guerra, a estimativa é de 9,3%. Na Argentina (9,2%) e no Chile (7%), o desemprego também tem patamar mais baixo.

