Taxa de isolamento em SP no domingo chega a 59%

20 de abril de 2020

A adesão ao isolamento social no estado de São Paulo alcançou 59% no domingo (19), índice acima do que o estado vem registrando durante a semana (em torno de 50%), mas ainda abaixo da taxa considerada ideal, acima de 70%. Na capital, a taxa de adesão foi de 58%. Nos finais de semana, a adesão da população tem sido sempre maior que no restante da semana.

