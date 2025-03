Economia Taxação de Trump sobre veículos pode dar vantagem à Tesla, empresa do seu companheiro Elon Musk

Por Redação O Sul | 28 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Tesla, cujo executivo-chefe, Elon Musk, assumiu um papel de liderança no governo de Donald Trump, pode sair ganhando com as tarifas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Tesla, cujo executivo-chefe, Elon Musk, assumiu um papel de liderança no governo de Donald Trump, pode sair ganhando com as tarifas de automóveis anunciadas pelo presidente na quarta-feira, ou pelo menos sofrer menos do que seus concorrentes.

Ela fabrica nos Estados Unidos todos os carros que vende no país. Isso significa que os veículos da Tesla não estarão sujeitos a tarifas, embora os custos de produção possam subir devido às tarifas sobre peças importadas.

O utilitário-esportivo Modelo Y e o sedã Modelo 3 da Tesla foram os dois veículos elétricos mais vendidos nos EUA no ano passado. Mas a empresa vem perdendo participação de mercado para elétricos como o Chevrolet Equinox e o Ford Mustang Mach-E. Ambos são fabricados no México e ficarão mais caros. O impacto exato não é claro porque o governo diz que qualquer conteúdo dos EUA em carros montados no México ou no Canadá estará isento de tarifas. Trump disse na quarta-feira que Musk não influenciou sua decisão de impor tarifas.

Todos os fabricantes de automóveis, inclusive a Tesla, importam componentes, que estarão sujeitos a tarifas. As peças provenientes do Canadá e do México receberão um adiamento temporário das tarifas até que o governo Trump possa calcular e isentar o conteúdo americano.

Analistas e executivos do setor ainda calculam o impacto financeiro. No entanto, é provável que as tarifas afetem gravemente as cadeias de suprimentos e levem a cortes e demissões na produção.

Os preços podem aumentar em milhares de dólares. Analistas da Bernstein disseram que as tarifas aumentariam em até US$ 75 bilhões por ano os custos das montadoras, que teriam de repassar aos compradores de veículos.

“As pessoas que estão na extremidade inferior do grupo de compradores serão as mais prejudicadas”, disse Erin Keating, analista executiva da Cox Automotive.

No mercado de picapes, a Ford Motor poderia ter uma vantagem. A empresa produz os modelos da série F nos EUA. Toyota, GM e Ram fabricam um número significativo de picapes no México.

Praticamente todos os grandes fabricantes de veículos têm fábricas nos EUA, o que lhes permite produzir pelo menos alguns carros não sujeitos a tarifas. É o caso de BMW, Toyota, Nissan, Mercedes Benz e Honda.

Na quarta-feira, a Hyundai inaugurou uma nova fábrica de carros elétricos no país. Mas, ainda assim, ela, a Toyota e as marcas alemãs também importam centenas de milhares de carros da Ásia e da Europa, todos sujeitos a tarifas de 25%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/taxacao-de-trump-sobre-veiculos-pode-dar-vantagem-a-tesla-empresa-do-seu-companheiro-elon-musk/

Taxação de Trump sobre veículos pode dar vantagem à Tesla, empresa do seu companheiro Elon Musk

2025-03-28