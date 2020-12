Bem-Estar Taxas de mortalidade por câncer de pulmão têm redução acentuada a cada ano devido a novos tratamentos

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

A causa mais comum do câncer de pulmão é o tabagismo por um longo período de tempo.

As taxas de mortalidade do câncer de pulmão mais comum caíram drasticamente nos Estados Unidos nos últimos anos (desde os anos 1990 para homens e desde os anos 1980 para mulheres). A avaliação é de um novo estudo dos pesquisadores do National Cancer Institute (NCI), parte do National Institutes of Health.

Esta análise mostra, pela primeira vez, que as taxas de mortalidade em todo o país para a categoria mais comum de câncer de pulmão, NSCLC (sigla em inglês para ‘câncer de pulmão de células não pequenas’), estão diminuindo mais rapidamente do que sua incidência, um avanço que se correlaciona com a aprovação da Food and Drug Administration dos EUA, uma agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos.

No estudo, publicado no New England Journal of Medicine, os pesquisadores analisaram os dados tanto do NSCLC, que responde por 76% dos casos de câncer de pulmão nos Estados Unidos, quanto do câncer de SCLC (sigla em inglês para “câncer de pulmão de pequenas células”), que representa 13% da incidência da doença no país.

Na última década, novos tratamentos para NSCLC tornaram-se disponíveis, incluindo aqueles que visam as alterações genéticas vistas em alguns tumores do tipo, bem como inibidores do ponto de controle imunológico que ajudam o sistema imunológico a atacar melhor a doença.

De acordo com Douglas R. Lowy, M.D., vice-diretor do NCI e co-autor do estudo, a redução do consumo de tabaco nos Estados Unidos também pode ser associada com a diminuição progressiva nas mortes por câncer de pulmão. “Até agora, no entanto, não sabemos se novos tratamentos podem contribuir para algumas das melhorias recentes”, afirma.

O câncer de pulmão pode ser do tipo metastático, ou seja, aparecer como uma metástase de outro câncer, como o de bexiga ou de mama.

Causas

A causa mais comum do câncer de pulmão é o tabagismo por um longo período de tempo. Outros fatores de risco importantes são: Inalação de agentes químicos, como asbesto, radônio, amianto e arsênio; Inalação de poeira e poluição do ar; Fumo passivo.

Algumas doenças também predispõem à malignidade, como a tuberculose e a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), assim como uma alimentação pobre em frutas e verduras. Há também fatores genéticos relacionados, como a presença de história familiar.

Sintomas de Câncer de Pulmão

Os sintomas iniciais do câncer de pulmão são facilmente confundidos com doenças comuns, sendo os mais frequentes: Tosse; Falta de ar; Chiado no pulmão; Presença de sangue no escarro; Dor no peito.

Perda rápida de peso e de apetite também podem ocorrer em pacientes com esse tipo de tumor. É comum o paciente não sentir absolutamente nada na fase inicial, o que é um perigo maior, pois leva ao diagnóstico nas fases mais tardias da doença.

