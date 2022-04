Ciência Taylor Swift, Bob Marley, RuPaul: veja famosos que cientistas homenagearam com nomes de espécies

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2022

A mais recente é a cantora Taylor Swift, que virou nome de um tipo de artrópode. (Foto: Divulgação)

O entomologista americano Derek Hennen descobriu uma nova espécie de diplópode (classe de artrópodes que inclui os animais conhecidos no Brasil como piolhos-de- cobra) e a nomeou em homenagem a Taylor Swift, como detalha num artigo publicado nesta semana na revista especializada “ZooKeys”. A espécie foi chamada de Nannaria swiftae.

A descoberta da espécie foi parte de um artigo de Hennen, juntamente com os coautores Jackson Means e Paul Marek, em que identificam 17 novas espécies de diplópodes de garras torcidas da região dos Apalaches, nos Estados Unidos. Os pesquisadores concluem que o artrópode cujo nome homenageia Swift é uma espécie única por causa da sua genética e das suas “pernas especiais”, explica Hennen.

A homenagem é um “obrigado” de Hennen à cantora, disse o cientista à rede pública americana NPR. A música dela o ajudou a passar por “alguns momentos difíceis”, contou. Suas músicas favoritas são “New Romantics” e “Betty”.

Taylor Swift não é a única famosa homenageada com nomes de espécies. Veja outros exemplos de personalidades “eternizadas” em alguma variedade de animais ou plantas:

Bob Marley

O pesquisador Paul Sikkel, da Universidade Estadual do Arkansas, nos EUA, ao descobrir uma nova espécie de crustáceo que habita áreas de corais no leste do Caribe, resolveu homenagear o cantor de reggae Bob Marley.

O pequeno parasita Gnathia marleyi ganhou esse nome por causa do “respeito e admiração” que o biólogo tem pela música do artista.

“Além disso, essa espécie é exclusivamente caribenha, como foi o Marley”, disse o especialista. O animal fica escondido em corais e esponjas, e infesta peixes que vivem por ali.

RuPaul

O instituto australiano de pesquisa CSIRO homenageou uma das drag queens mais famosas do mundo, RuPaul, batizando uma nova espécie de mosca-soldado como Opaluma rupal. A inspiração para o nome do inseto vai além das cores furta-cor em seu corpo, e leva também em consideração os espinhos na parte inferior do abdômen.

O pesquisador responsável, Bryan Lessard, disse que escolhe nomes “fabulosos” para atrair a atenção de cientistas e legisladores para os esforços na recuperação dos incêndios florestais.

Joe Biden

As cerca de 300 espécies conhecidas de polvos que habitam os nossos oceanos possuem uma característica singular: têm oito braços. O Syllipsimopodi bideni, o parente mais antigo dos polvos de hoje, possuia dez.

A nova espécie, de apenas 12 cm de comprimento, foi descoberta durante uma escavação em uma antiga baía no estado de Montana, nos Estados Unidos, e levou o nome do presidente Joe Biden pois os pesquisadores queriam homenagear o compromisso do mandatário americano com a ciência.

A descoberta representa um achado único para a pesquisa científica pois fósseis de animais moles, como os polvos, raramente estão em um estado de conservação que permita seu estudo.

Pabllo Vittar

O fóssil de uma aranha que viveu na Chapada do Araripe, na região do Cariri cearense, há 122 milhões de anos, foi nomeada em homenagem à cantora Pabllo Vittar — chama-se Cretapalpus vittari . A peça é considerada pelos pesquisadores como o exemplar mais velho já registrado nas Américas.

O fóssil foi devolvido ao Ceará em outubro do ano passa, após a universidade americana que a tinha em seu catálogo observar que ela saiu do Brasil por meio de tráfico internacional.

Harry Potter

Pesquisadores indianos se inspiraram na série de livros e filmes de “Harry Potter” para batizar uma nova espécie de cobra descoberta na região de Arunachal Pradesh, na Índia. A víbora venenosa de tom verde vívido foi batizada de Trimeresurus salazar.

A homenagem faz referência a Salazar Sonserina, um dos fundadores da escola de magia de Hogwarts, onde o personagem principal dos livros estuda. Na história, Sonserina era conhecido por ter a habilidade de se comunicar com cobras.

A nova espécie foi mostrada em um estudo publicado na revista científica “Zoosystematics and Evolution”.

Led Zeppelin

Os olhos vermelhos impactantes chamaram a atenção dos pesquisadores, que decidiram batizar de Led Zeppelin uma nova espécie de rã terrestre descoberta no Equador. A homenagem à banda de rock britânica também quer aproximar os anfíbios da população em geral.

A Pristimantis ledzeppelin pode medir entre 2,4 e 3,6 centímetros e foi descoberta pelos equatorianos David Brito-Zapata e Carolina Reyes, cientistas do Museu de Zoologia da Universidade San Francisco de Quito.

