Te cuida, Elon Musk: A GM agora tem um rival à altura da tesla

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Chevrolet apresentou a versão elétrica do SUV Blazer. (Crédito: Chevrolet Divulgação)

A General Motors (GM) começará a vender a versão elétrica da Chevrolet Blazer no ano que vem, um concorrente direto para o SUV Model Y, da Tesla, de Elon Musk.

O modelo estará à venda no verão de 2023 (hemisfério norte), disse a montadora e isso ocorrerá após o lançamento das versões elétricas da Silverado e do Equinox, que devem chegar ao mercado ainda neste ano. Os três veículos iniciarão o tão esperado esforço da GM para estabelecer a liderança nas vendas de veículos elétricos (VE) nos EUA. No momento, os mais novos VE da empresa são modelos caros, das marcas Hummer e Cadillac.

A Blazer usará a bateria Ultium, que a empresa desenvolve há vários anos com a parceira coreana LG. A montadora vem dizendo que, com a plataforma dedicada Ultium, seus veículos serão mais rentáveis, mais fáceis de construir e com uma autonomia maior.

“Esta é uma declaração enorme para nós”, disse o vice-presidente da Chevrolet, Scott Bell. “Silverado é o primeiro. Blazer é a próxima peça desse quebra-cabeça. Vemos que 35% dos consumidores estão pensando em comprar um VE. Terá um apelo realmente amplo.”

Esse trio de veículos pode levar a GM a superar todos os rivais, incluindo a líder de mercado Tesla, nas vendas de veículos elétricos até 2025, disse John Murphy, analista do Bank of America Securities, em seu relatório “Car Wars” (Guerra dos Carros).

Até então, Murphy prevê que a GM terá mais de 14% da participação no mercado de veículos elétricos dos EUA e a Ford estará um pouco à frente da Tesla, com mais de 10%.

Autonomia da Blazer

A autonomia da Blazer, que é um ponto-chave na venda para VEs nos dias de hoje, supera a da Tesla e é semelhante a outros concorrentes como o Ford Mustang Mach-E.

O Model Y da Tesla custa quase US$ 66.000 (R$ 355 mil) e percorre 318 milhas (511 km) com uma carga. A versão RS da Blazer custa US$ 52.000 (R$ 279 mil) e vai a 320 milhas (514 km) com uma carga.

Um problema para a GM é que sua bateria dedicada, que sai depois que outros modelos chegaram ao mercado, não está oferecendo um alcance muito melhor em comparação com seus concorrentes tradicionais.

A versão de US$ 45.000 (R$ 242 mil) da Blazer é US$ 1.000 (R$ 5.380) mais cara que o carro da Ford e ambos percorrem 247 milhas (397 km) com uma carga. As versões premium de ambos os veículos têm autonomias e preços semelhantes.

“Em cada faixa de preço, é quase a mesma faixa do Mach-E”, disse Sam Abuelsamid, analista principal da empresa de pesquisa Guidehouse Insights.

Mas a GM diz que a caminhonete elétrica Silverado terá 400 milhas (643 km) de autonomia, o que supera a picape Lightning, da Ford, pois a empresa pode colocar mais bateria na plataforma, mas para modelos menores o desempenho é próximo.

A verdadeira vantagem da bateria Ultium estará na capacidade da GM de lançar 20 modelos globalmente nos próximos dois anos e construir escala de uma forma que melhore rapidamente a lucratividade, disse Abuelsamid.

A GM tem duas fábricas de baterias nos EUA e mais duas em construção. No início da produção, isso reduzirá os custos de bateria para a GM, enquanto outros concorrentes ainda estão iniciando a fabricação dessas células.

A plataforma também pode permitir à GM vender o Equinox no próximo ano a partir de US$ 30.000 (R$ 161 mil) e dar aos compradores um veículo com autonomia decente e uma cabine espaçosa. E a GM pode ganhar dinheiro com isso, de acordo com Abuelsamid.

“Eles podem obter vantagem de lucro sobre a Ford”, disse Abuelsamid. “Será uma vantagem para os consumidores quando eles lançarem o Equinox porque a empresa poderá vendê-los a um preço mais baixo.”

