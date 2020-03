Dicas de O Sul Teatro Bolshoi da Rússia transmite performances online enquanto coronavírus restringe vida pública

Ballet "A Bela Adormecida" tem exibição neste sábado. Foto: Reprodução/YouTube Ballet "A Bela Adormecida" tem exibição neste sábado. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O Teatro Bolshoi de Moscou começou a transmitir online, pelo YouTube, algumas de suas principais performances, depois de ser forçado a fechar suas portas ao público em função de novas restrições destinadas a conter a propagação do coronavírus. Todas as transmissões vão ao ar às 19h (horário de Moscou), 13h no horário de Brasília. Para assistir, basta acessar o canal do Teatro Bolshoi na rede social.

O Bolshoi vai ficar fechado de 17 de março a 10 de abril, se junta a uma série de outros teatros, casas de ópera e museus russos que se voltaram ao streaming online para satisfazer as necessidades culturais dos russos durante o isolamento por causa do coronavírus.

A Rússia já registrou 1.036 casos do vírus e cinco mortes relacionadas e intensificou as medidas para conter a disseminação. Neste fim de semana, Moscou fechará todos os cafés, restaurantes e lojas, com exceção daquelas que vendem alimentos e medicamentos.

Os bailarinos do Bolshoi estão se acostumando a treinar e manter a forma em casa. “É claro que é um momento muito difícil para nós”, afirmou à Reuters Denis Rodkin, dançarino principal, nesta sexta-feira. “Realmente dependemos da nossa profissão … espero que isso não dure muito e que tudo volte a funcionar em breve.”

Enquanto isso, disse Rodkin, as performances transmitidas online podem ajudar a manter o ânimo das pessoas durante o confinamento em suas casas.

“A arte e as transmissões do Teatro Bolshoi, em particular, apoiam as pessoas nessas condições difíceis”, afirmou.

Ballet e ópera online

Na sexta-Feira (27) foi exibido o ballet “Lago dos Cisnes”. Neste sábado (28) é a vez de “A Bela Adormecida”. As próximas transmissões acontecem na quarta-feira (1º), com “A noiva do Czar”, seguido por “Marco Spada”, no dia 4, e “Boris Gudonov”, no dia 7, e o clássico “Quebra-nozes”, no dia 10 de abril.

