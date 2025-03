Brasil Tebet é a ministra mais bem avaliada do governo Lula, diz pesquisa Atlas

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

62% de respostas foram “ótimo/bom”. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. (Foto: Edu Andrade/MF)

Pesquisa realizada pela AtlasIntel, em parceria com CNN Brasil, aponta que Simone Tebet (MDB), do Planejamento, é a ministra com melhor avaliação no governo Lula (PT),com 62% de respostas “ótimo/bom”. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Já os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), aparecem entre os piores, ao lado de nomes indicados pelo centrão. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Ministros com melhor avaliação

Simone Tebet (MDB – Planejamento): 62% ótimo/bom; 32% ruim/péssimo; 4% regular; 3% não sei

Mauro Vieira (Relações Exteriores): 54% ótimo/bom; 39% ruim/péssimo; 1% regular; 6% não sei.

Macaé Evaristo (PT – Direitos Humanos): 54% ótimo/bom; 33% ruim/péssimo; 6% regular; 8% não sei.

Wellington Dias (PT – Assistência social): 51% ótimo/bom; 36% ruim/péssimo; 2% regular; 12% não sei.

Ricardo Lewandowski (Justiça): 47% ótimo/bom; 33% ruim/péssimo; 17% regular; 2% não sei

Ministros com pior avaliação

Juscelino Filho (União – Comunicações): 70% ruim/péssimo; 15% ótimo/bom; 6% regular; 10% não sei

Anielle Franco (PT – Igualdade racial): 59% ruim/péssimo; 30% ótimo/bom; 3% regular; 9% não sei.

André Fufuca (PP – Esporte): 55% ruim/péssimo; 12% ótimo/bom; 13% regular; 21% não sei.

Carlos Lupi (PDT – Previdência): 55% ruim/péssimo; 21% ótimo/bom; 15% regular; 10% não sei.

Fernando Haddad (PT – Fazenda): 55% ruim/péssimo; 39% ótimo/bom; 6% regular; 0% não sei.

A pesquisa ouviu 2.595 pessoas e foi feita pela internet. O levantamento da AtlasIntel para o programa GPS CNN foi realizado entre os dias 24 e 27 de fevereiro. O nível de confiança é 95%.

O que mais mostra a pesquisa

Juscelino Filho (União) atingiu o maior índice para ruim/péssimo (70%); o ministro das Comunicações registrou 15% de ótimo/bom. Segundo a pesquisa, outros ministros de partidos do centrão também são mal avaliados: André Fufuca (PP), do Esporte, tem 12% de ótimo/bom e 55% de ruim/péssimo; Celso Sabino (União), do Turismo, aparece com 12% de ótimo/bom e 49% de ruim/péssimo.

Trabalho do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), é o mais desconhecido: 30% não souberam avaliar; 32% o consideram bom/ótimo, 32% ruim/péssimo e 7% regular.

Reforma ministerial enfrenta desconfiança, segundo a pesquisa. Para 45,6% dos entrevistados, a mudança no primeiro escalão de Lula não irá melhorar o desempenho do governo. Outros 25,8% acreditam que vai melhorar muito, 18,5% creem que vai melhorar um pouco e 10,2% não souberam responder.

A pesquisa também avaliou as principais decisões de Lula. O programa Farmácia Popular, citado pelo presidente em pronunciamento na semana passada foi considerado um acerto para 88% dos entrevistados, contra 5% que dizem ser um erro. Outras medidas bem avaliadas foram a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil (81% de acerto e 10% de erro) e o programa Desenrola (73% de acerto e 13% de erro).

A decisão com pior avaliação foi o imposto para pequenas compras de sites do exterior. A medida, apelidada de “taxa das blusinhas”, foi considerada um acerto para 28% dos participantes e um erro para 67%. Outras decisões impopulares foram o Emprega 347, que prevê cotas de emprego para para ex-presidiários (33% de acerto e 50% de erro) e as críticas de Lula ao Banco Central (36% de acerto e 47% de erro). As informações são do portal UOL.

