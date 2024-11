Futebol Técnico Carlo Ancelotti ri em pergunta sobre ter recusado a Seleção Brasileira

8 de novembro de 2024

O italiano tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026 Foto: Divulgação/Flickr Real Madrid O italiano tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. (Foto: Divulgação/Flickr Real Madrid) Foto: Divulgação/Flickr Real Madrid

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (8), Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, falou sobre não ter ido para a Seleção Brasileira. O italiano afirmou que não se arrepende de ter recusado a oferta para permanecer na equipe merengue.

Ao ser questionado sobre um possível arrependimento por não ter aceitado o convite para comandar o Brasil, ele respondeu com uma risada e uma careta: “Você me fez rir! Obrigado por me dar a oportunidade de rir, mas não é momento para rir”.

“É um assunto delicado, e temos que avançar. Não é o momento adequado para rir, mas de pensar e agir. Não me arrependo de nada e continuo aproveitando cada dia em Madri e farei isso até o último dia. Grato por todo tempo que passo e passarei aqui”, completou.

“Estamos em um momento difícil, mas estou feliz por passá-lo aqui, no melhor clube do mundo. E ele é o melhor do mundo também para superar momentos difíceis rapidamente. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá, infelizmente”, finalizou.

Em julho do ano passado, no dia do anúncio de Fernando Diniz como técnico interino da Seleção Brasileira, Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), disse que Ancelotti seria o novo treinador da Seleção Brasileira a partir de 2024, após o término do contrato com o Real Madrid.

O treinador despistou sobre as negociações durante os meses seguintes, até que, em dezembro deste ano, o clube divulgou que o contrato com o treinador havia sido renovado até 30 de junho de 2026. Menos de duas semanas depois, a CBF anunciou Dorival Jr., como novo técnico da Amarelinha.

Real Madrid

Os jornais esportivos da Espanha não pouparam críticas ao time nas capas das edições desta semana após a derrota por 3 a 1 para o Milan, na Champions League, dez dias após a goleada por 4 a 0 diante do Barcelona.

“0-4… E agora isso”, estampou o “Marca”, principal jornal esportivo da Espanha. O “As”, também de Madri, diz que “Continua o pesadelo”. Já a manchete do “Sport”, da Catalunha, é contundente: “Outro ridículo no Bernabéu”. O “Mundo Deportivo”, também de Barcelona, destacou o “Outro nocaute” sofrido pelo Real.

Atual campeão europeu e espanhol, o Real não vai bem nas duas competições neste início de temporada. Na liga doméstica, é o vice-líder, mas está nove pontos atrás do rival Barcelona, com um jogo a menos. Na Champions, o Real chegou à metade da fase classificatória ainda longe do G-8, o grupo que garante vaga direta para as oitavas de final. A derrota para o Milan deixou o time merengue em 17º lugar, com seis pontos, com risco de cair ainda mais após o complemento da quarta rodada, nesta quarta-feira.

A crise não poupa sequer o técnico Carlo Ancelotti. No “Marca”, o articulista Carlos Carpio escreveu que “se o Bernabéu vaia o Real em dois jogos seguidos, Ancelotti está a perigo”. O treinador italiano chegou em 2021, para sua segunda passagem no clube, e virou um dos símbolos de uma geração vitoriosa, com dez títulos conquistados desde então, incluindo duas Champions e dois Campeonatos Espanhóis.

“Se o público madridista, que presenciou milagres impensáveis para o comum dos mortais, já não crê nas viradas na Champions, o diagnóstico só pode ser um: este Madri tocou o fundo”, analisou Carpio.

