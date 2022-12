Esporte Técnico da Espanha fala sobre goleada do Brasil: “Ligou a máquina”

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

O treinador tem feito transmissões ao vivo durante os jogos da Copa. Foto: Reprodução/YouTube O treinador tem feito transmissões ao vivo durante os jogos da Copa. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

Desde antes do início da Copa do Mundo, o técnico Luis Enrique, da Espanha, tem feito transmissões ao vivo para falar sobre futebol e também outros assuntos. Nesta segunda-feira (5), não foi diferente. O treinador espanhol entrevistava seu auxiliar Lorenzo Del Pozo no momento em que a Seleção Brasileira fazia o quarto gol sobre a Coreia do Sul ainda no primeiro tempo e elogiou a atuação dos comandados de Tite.

“O Brasil está começando a ligar a máquina. Quem marcou?”, disse Luis Enrique, que no intervalo acrescentou.

Vinicius Júnior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá fizeram os gols da goleada brasileira nos 45 minutos iniciais. Na etapa final, o Brasil relaxou e permitiu que a Coreia do Sul descontasse com Paik Seung-ho.

Brasil e Espanha só podem se enfrentar em uma eventual final do Mundial, no próximo dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium.

A Fúria entra em campo nesta terça-feira (6), às 12h, contra Marrocos, no Estádio da Cidade da Educação, em busca de uma vaga nas quartas de final.

O embate das oitavas de final envolve algumas questões extracampo, como aspectos diplomáticos, além de raras heranças do colonialismo europeu com territórios espanhóis na África e uma polêmica fronteira, que é uma das mais fortificadas do mundo.

A Espanha é um dos países que mais recebe imigrantes marroquinos e subsaarianos e recentemente, tentou controlar a situação migratória. O país é o que mais tem imigrantes de Marrocos, que são mais de 700 mil. É a maior população estrangeira dentro do país ibérico. Barcelona, por exemplo, é uma das cidades com maior presença marroquina.

Muitos dos imigrantes marroquinos acabam parando em bairros mais pobres e subúrbios de grandes cidades como Barcelona e Madri, junto a pessoas que deixam outros países da África.

