Geral Técnico do Al-Nassr revela absurdo sobre a contratação de Cristiano Ronaldo e cria polêmica

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Técnico do time árabe, Rudi Garcia relembrou a velha rixa entre CR7 e Messi em uma piada durante uma coletiva de imprensa. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cristiano Ronaldo foi anunciado recentemente no Al-Nassr e já tem polêmica envolvendo o nome do jogador. Isso porque o técnico do time árabe, Rudi Garcia, relembrou a velha rixa entre CR7 e Messi em uma piada durante uma coletiva de imprensa.

Ao ser perguntado sobre a contratação de Cristiano Ronaldo, Rudi Garcia respondeu: “Primeiro tentei contratar Messi”, e riu.

Vale lembrar que Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United após se sentir desrespeitado pelos dirigentes do Clube e, também, pelo treinador dos Red Devils. Em uma entrevista, o português não poupou palavras contra Erik ten Hang e disse que não se sentia na obrigação de respeitá-lo, já que não era respeitado.

Usuários da internet reagiram à declaração de técnico no Al-Nassr sobre Cristiano Ronaldo Nos comentários da notícia no perfil do site Globo Esporte, os torcedores acharam fora do tom a piada de Rudi. Alguns apontaram que o novo treinador pode arrumar um problema com Cristiano Ronaldo por causa da declaração. “Brincadeira ou não, essa é um declaração bem pouco inteligente, porque é óbvio que vai repercutir mal pro Cristiano”, disse um. “Clima já começou bacana”, provocou outro. “CR7 irá demiti-lo”, escreveu um terceiro.

Elogios

Porém, durante a apresentação do astro como novo jogador do clube da Arábia Saudita, o técnico Rudi Garcia rasgou elogios para Cristiano Ronaldo. O comandante afirmou que buscará passar sua experiência ao craque e ressaltou que irá tentar fazer história no país ao lado do português.

“Cristiano é um dos melhores jogadores do mundo, da história do futebol, é uma lenda. Tenho certeza que pro Campeonato Saudita é algo muito fantástica a chegada de Cristiano. Será o jogador mais simples de treinar, pois não há nada que eu possa ensinar, vou compartilhar minha experiência e estamos aqui para vencer.”

Cristiano Ronaldo foi apresentado como jogador do Al-Nassr em um estádio lotado de torcedores e com cara de jogo de Libertadores. O veterano foi referenciado por seus novos fãs, que prepararam uma linda festa com sinalizadores para a chegada do astro na equipe da Arábia Saudita.

“É um prazer estar aqui. É uma honra. Eu senti ontem as boas-vindas que deram a mim, a minha família. Vou dar tudo por esse clube e obrigado a todos. O que eu espero conquistar é aproveitar minha vida, ajudar o país a ser melhor, não só no futebol masculino, mas no futebol feminino também. Eu sei que a liga é competitiva. E quero fazer as pessoas felizes, esse é o meu objetivo.”

Após suas primeiras palavras como jogador do clube árabe, Cristiano Ronaldo assinou algumas bolas e chutou em direção aos torcedores, que puderam levar uma lembrança desta histórica terça-feira. Além disso, o atleta recebeu sua família no gramado do Mrsool Park na reta final de sua apresentação. As informações são do portal de notícias Terra e do site Lance.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral