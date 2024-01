Grêmio Técnico do Grêmio diz que novo centroavante deve chegar esta semana

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2024

Segundo o técnico Renato Portaluppi, o clube gaúcho pode anunciar um novo centroavante nos próximos dias Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio perdeu para o Caxias de virada, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Gaúcho 2024. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A torcida do Grêmio, apesar da derrota, pode ter motivos para ficar alegre durante a semana. Segundo o técnico Renato Portaluppi, o clube gaúcho pode anunciar um novo centroavante nos próximos dias.

Em sua entrevista coletiva, após a partida, o treinador foi bem claro sobre a busca por novos reforços. Segundo o comandante, o departamento de futebol ainda quer cerca de três a quatro jogadores e, dois deles, o técnico espera que cheguem já na próxima semana

“A gente espera que esse jogador [centroavante] chegue essa semana. Quanto antes os reforços chegarem, poderemos preparar melhor a equipe. Estamos no final de janeiro e daqui a pouco estamos no meio do vulcão. Ficamos de ter algumas respostas na segunda-feira e esperamos que tenha resposta positiva e que possamos anunciar um ou dois nomes até terça ou quarta-feira”, disse o treinador.

Tudo indica que a busca por um novo camisa 9 está prestes a ser concluída. O técnico revelou que o clube está em conversas avançadas com dois candidatos para a posição e destacou que se trata de um nome de impacto destinado a se tornar titular.

“Temos o plano A e o B. Se fechar com um desses jogadores, pode ter certeza que os torcedores e vocês da imprensa vão gostar. Não adianta falar as características que daqui a pouco vocês vão saber. É difícil substituir o Suárez. Mas quem chegar, tem que chegar chegando. Estamos em contato com dois jogadores”, completou Renato.

O Grêmio se reapresenta nesta segunda-feira (22) e inicia a preparação para receber o São José na quarta-feira (24), pela segunda rodada do Gauchão, na Arena.

