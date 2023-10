Grêmio Técnico do Grêmio fala pela primeira vez após a derrota no GreNal

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2023

Além de comentar sobre o episódio do GreNal, o treinador pediu desculpas ao torcedores e atacou a imprensa Foto: Lucas Uebel/Grêmio Além de comentar sobre o episódio do GreNal, o treinador pediu desculpas ao torcedores e atacou a imprensa (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão, desta vez por 2 a 1 para o Athletico, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e explicou alguns pontos que ficaram em aberto nos últimos dias.

Durante a entrevista, o treinador teve que retomar o assunto do GreNal. Na derrota para o Inter, o comandante saiu da partida sem conceder entrevista coletiva o que causou revolta dos torcedores.

Desde a derrota no clássico, o técnico gremista ainda não havia falado sobre o assunto. Como previsto, Renato foi perguntado durante a entrevista sobre o assunto e respondeu em tom irritado.

“A única desculpa que tenho que pedir sobre esse episódio é para a torcida do Grêmio que não dei entrevista. Eu pergunto, antes de me massacrarem, me condenarem alguém quis saber minha versão? Ninguém. O negócio da maioria é fazer onda”, disse Renato.

“No mais, qualquer problema resolvemos internamente, tenho que conversar com meu presidente, a diretoria e pedir novamente desculpa para o meu torcedor. Não tem um juiz no mundo que condena um réu escutando um lado só. Mas vocês me julgaram, me condenaram. Esse assunto já está morto”, completou o treinador.

