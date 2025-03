Esporte Técnico do Inter Miami justifica a ausência de Messi em três jogos seguidos

Por Redação O Sul | 11 de março de 2025

Mascherano não relacionou o jogador em duas das partidas Foto: Reprodução/Inter de Miami Mascherano não relacionou o jogador em duas das partidas. (Foto: Reprodução/Inter de Miami) Foto: Reprodução/Inter de Miami

O técnico do Javier Mascherano explicou o motivo de Lionel Messi não ter participado dos últimos três jogos do Inter Miami. Nos dois primeiros, o jogador não havia sido nem relacionado. Já na vitória da equipe contra o Charlotte por 1 a 0, o camisa 10 passou todo o confronto no banco de reservas.

“Estávamos pensando em dar alguns minutos para ele, mas dado o desenrolar da partida e levando em conta o período que ele passou sem jogar, achamos melhor mantê-lo e não arriscá-lo nessa situação”, explicou o treinador em coletiva de imprensa.

Mascherano conta que pretendia usar Messi, mas optou por evitar o desgaste do atleta, já que sua equipe estava com apenas 10 em campo após a expulsão do goleiro Óscar Ustari.

Messi disputou apenas três das seis partidas oficiais do Inter Miami na temporada. Sua primeira ausência foi na vitória por 4 a 1 sobre o Houston Dynamo, pela segunda rodada da liga estadunidense, quando o argentino nem viajou com a delegação para o Texas.

Era esperado que o meia-atacante estivesse sendo poupado para o jogo seguinte, contra o Cavalier, pelas oitavas de final da Concacaf, mas ele também esteve fora de ação. Apesar de não ter o camisa 10 à disposição, a equipe garantiu a vitória por 2 a 0 no jogo de ida – o próximo compromisso será nesta quinta-feira (13), e o time de Javier Mascherano joga fora de casa com dois gols de vantagem.

O camisa 10 ainda terá duas oportunidades de voltar a campo e mostrar que está em condições de defender a seleção da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os atuais campeões do mundo encaram o Uruguai, no dia 21, e o Brasil, dia 25.

2025-03-11