O técnico do PSG (Paris Saint-Germain), Thomas Tuchel, disse que Lionel Messi seria bem-vindo ao clube se decidisse deixar o Barcelona, mas ele não acredita que o atacante argentino fará isso.

Messi, que ingressou no Barcelona aos 13 anos, marcou um recorde de 634 gols pelo clube em 730 jogos e também é o jogador mais vitorioso com 33 troféus, mas o jogador de 33 anos está no último ano de seu contrato com o time catalão.

Reportagens na mídia espanhola lançaram dúvidas sobre o futuro do atacante no clube, após uma temporada decepcionante que culminou em uma derrota por 8 x 2 na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique nas quartas de final deste mês.

“Ele é muito bem-vindo. Qual treinador diz não ao Messi?”, disse Tuchel ao BT Sport depois que sua equipe perdeu por 1 x 0 para o Bayern na final da Liga dos Campeões no domingo.

“Acho que o Messi termina sua carreira em Barcelona. Ele é o Sr. Barcelona.”

Tuchel afirmou que o clube francês vai conversar sobre seus alvos potenciais de contratação e que precisa de um elenco maior para lidar com as demandas da nova temporada.

“Perdemos muitos jogadores nesta campanha e perdemos agora Thiago Silva e Eric Maxim Choupo-Moting”, acrescentou.

“Precisamos usar a janela de transferências agora para ampliar o plantel. A campanha vai ser muito exigente, sem interrupções.”

Novo técnico

Na semana passada, o atacante argentino Lionel Messi fez uma pausa momentânea nas férias, a fim de conversar pessoalmente com o novo técnico do Barcelona (Espanha), o holandês Ronald Koeman. Segundo a imprensa europeia, durante o encontro o jogador admitiu que se vê atualmente “mais fora do que dentro” da equipe, onde atua profissionalmente desde 2004.

Na pauta do bate-papo estava o futuro do clube, que passa por um processo de reestruturação após viver a sua pior temporada desde 2008. Koeman teria explicado o seu projeto de trabalho e ouvido as intenções do camisa 10, que não vê “um futuro claro” no clube catalão.

Apesar da vontade de sair, Messi sabe das dificuldades contratuais para atuar em outro time. O vínculo do argentino vai até junho de 2021, e a multa para rescisão é de 700 milhões de euros, cerca de R$ 4,7 bilhões.

Apresentado oficialmente no Barça, Koeman disse que gostaria de poder contar com Messi no elenco, especialmente neste momento de reformulação “porque ele ganha os jogos”.

“Messi tem um contrato”, ressaltou em entrevista a veículos da imprensa ibérica. “Espero que continue por muitos anos. Não sei se tenho que convencê-lo a ficar. Ele é o melhor do mundo, e como treinador, quero ter o melhor no time.”

“Quero trabalhar com jogadores que estejam felizes, que queiram dar o melhor pelo Barcelona, e nada mais”, acrescentou. “Se não quiserem, vão precisar avisar o clube.” As informações são da agência de notícias Reuters.