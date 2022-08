Futebol Técnico do PSG elogia Neymar e minimiza polêmica com Mbappé

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2022

Christophe Galtier, técnico do Paris Saint-Germain, elogiou Neymar após a vitória de sua equipe contra o Montpellier, pela Ligue 1. O atacante brasileiro, que vive seu melhor início com a camisa do clube francês, marcou dois gols no último sábado (13).

“Desde o dia quatro de julho, Neymar é irrepreensível. Comporta-se bem”, disse.

Apesar do elogio, a partida também foi marcada por uma polêmica. Aos 20 minutos da etapa inicial, o PSG teve um pênalti favorável, mas Mbappé cobrou e perdeu. No fim do primeiro tempo, a equipe teve uma nova penalidade, convertida por Neymar. Galtier explicou a situação ao fim do jogo.

“A ordem de escolha foi definida para esta partida. Kylian cobrou primeiro, então era lógico que Neymar bateria depois. Veremos mais tarde”, acrescentou.

Nas redes sociais, Neymar curtiu algumas postagens criticado o fato de que Mbappé passaria a ter prioridade nas cobranças de pênaltis. Lembrando que, quando chegou ao PSG, o camisa 10 “brigou” pelo direito de ser o batedor oficial de pênaltis no lugar de Cavani, maior artilheiro da história da equipe francesa.

