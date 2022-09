Brasil Técnico em enfermagem filmado passando a mão nas partes íntimas de colega enquanto dormia é condenado a 17 anos

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Ao menos oito mulheres o denunciaram por importunação sexual. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um técnico em enfermagem de 46 anos foi condenado a 17 de prisão por importunação sexual e estupro de vulnerável. O homem, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por ao menos oito colegas de trabalho e uma adolescente. De acordo com as vítimas, ele passava as mãos nas partes íntimas delas enquanto dormiam na sala de descanso do Hospital de Peruíbe, no litoral de São Paulo.

O homem, que está preso desde 2021, havia sido indiciado pelos crimes contra as profissionais e a menor de idade. Segundo a promotoria de justiça, tanto a acusação quanto a defesa do réu recorreram no processo antes da audiência, que aconteceu no Fórum de Peruíbe. Apesar da condenação, ainda cabe recurso.

A vítima que abriu a denúncia contra o técnico em enfermagem, que prefere não ser identificada, disse ao g1 que o condenado teria realizado ações de importunação sexual contra mais mulheres do que consta oficialmente porque, segundo ela, nem todas prestaram depoimento à polícia.

A vítima revelou estar aliviada com a decisão. “Tivemos justiça. As pessoas, principalmente as mulheres, têm que entender que não adianta ver situações e se calarem. Têm que abrir a boca mesmo e tentar fazer justiça.”

Importunação sexual

Um vídeo mostra o técnico em enfermagem tentando passar a mão em uma colega de trabalho em um hospital de Peruíbe enquanto ela dormia.

As imagens mostram o suspeito deitado em um colchão no chão da sala de descanso da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, e outra funcionária dormindo em uma cama próxima. É possível vê-lo colocando a mão na cama dela, por baixo do cobertor.

Conforme a investigação policial, o suspeito aproveitava quando as mulheres estavam dormindo na sala para passar a mão nas partes íntimas delas, como seios, nádegas e genitais.

Relembre o caso

O técnico em enfermagem foi preso no dia 4 de dezembro de 2021, após a Polícia Civil cumprir um mandado de prisão temporária contra ele, por importunação sexual e estupro de vulnerável. Conforme foi apurado, os crimes aconteceram de 2018 em diante.

Após um colega de trabalho tê-lo denunciado, outras duas foram à polícia e informaram terem sido vítimas entre 2014 e 2016. O caso começou a ser investigado.

