Técnico interino do Grêmio explica o auxílio de Renato via rádio na vitória contra o Vila Nova

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2022

César Lopes relata conversa prévia com o novo treinador gremista e diálogos durante a vitória sobre o Vila Nova na Arena Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A vitória do Grêmio em cima do Vila Nova nesta sexta-feira (02) teve o comando do técnico interino César Lopes pelo menos dentro da Arena, já que Renato Portaluppi, o novo treinador contratado, comandou por rádio diretamente do Rio de Janeiro.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador interino explicou como funcionou a sua comunicação e dos auxiliares com Renato, que manteve a escalação projetada por Roger.

“A dinâmica da partida foi que as questões de jogo estávamos sempre em contato com o Renato, via rádio, ele passava algumas dinâmicas, nós passávamos o sentimento dentro do campo, do que estávamos observando. A partir desse diálogo tomávamos as soluções”, disse César.

O resultado positivo na partida fez o Grêmio chegar a 47 pontos, neste momento em terceiro lugar da competição. São dois pontos a mais que o Vasco, e seis do Londrina, quinto colocado. As duas equipes, no entanto, jogam neste sábado (03), na rodada.

