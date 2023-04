Grêmio Técnicos finalistas do Gauchão promovem bate-papo antes do jogo deste sábado

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Foto: Reprodução

Os técnicos do Grêmio e do Caxias, ambos finalistas do Campeonato Gaúcho, concederam uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (7). O encontro entre Renato Portaluppi e Thiago Carvalho foi realizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). O bate-papo foi feito no auditório da Arena do Grêmio, palco da finalíssima do estadual.

O Grêmio luta para manter a hegemonia regional. Com Suáres, Renato e seus companheiros buscam o terceiro hexacampeonato gaúcho na história do clube. Além disso, se ganhar esse título, mantém a moral do elenco para o resto da temporada.

“Título é título. Não importa se é no começo, no meio ou no fim do ano. Dá tranquilidade maior para os jogadores trabalharem. É sempre bom chegar nas duas competições nacionais conquistando o regional. Sempre dá tranquilidade para dar seguimento ao trabalho”, disse Renato. Já para o time da Serra Gaúcha, vale se tornar o segundo clube do Rio Grande do Sul fora da dupla GreNal a ser bicampeão gaúcho. Se vencer, o clube volta a ganhar após 23 anos e, com isso, passa o rival Juventude no número de taças estaduais. “É entrar para a história, não só do clube, mas também vale muito para nossa história pessoal. É algo difícil de ser conquistado. Traz confiança”, disse Thiago Carvalho.

Técnicos finalistas do Gauchão promovem bate-papo antes do jogo deste sábado

