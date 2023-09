Ciência Telescópio da Nasa revela como é um sol “bebê”

Segundo a agência, as regiões brilhantes em torno de estrelas recém-nascidas, como vistas na imagem, são chamadas de objetos Herbig-Haro. Foto: Nasa/Divulgação Segundo a agência, as regiões brilhantes em torno de estrelas recém-nascidas, como vistas na imagem, são chamadas de objetos Herbig-Haro. (Foto: Nasa/Divulgação) Foto: Nasa/Divulgação

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgou uma imagem inédita captada pelo telescópio James Webb que demonstra como poderia ser o Sol quando “bebê”. Conforme a agência, na foto é possível ver uma estrela recém-nascida com jatos supersônicos de gás expelidos de seus polos. “Tem apenas algumas dezenas de milhares de anos aqui, mas quando crescer, será muito parecido com o nosso Sol”, afirmou a agência.

Segundo a agência, as regiões brilhantes em torno de estrelas recém-nascidas, como vistas na imagem, são chamadas de objetos Herbig-Haro. “Este objeto Herbig-Haro específico é chamado Herbig-Haro (HH) 211. Ele está a cerca de 1 mil anos-luz de distância da Terra, é um dos objetos mais jovens e mais próximos deste tipo”, disse ainda em publicação nas redes sociais.

Os objetos Herbig-Haro são criados quando jatos de gás dessas estrelas recém-nascidas formam ondas de choque ao colidirem com o gás e a poeira circundantes. A sensível visão infravermelha do telescópio James Webb pode perfurar o gás e a poeira, captando as emissões de calor provenientes dos fluxos da estrela e mapeando a estrutura com detalhes sem precedentes.

Ao descrever a imagem, a agência cita que no centro está presente uma fina nuvem horizontal rosada conhecida como Herbig-Haro 211 que é irregular com extremidades arredondadas e inclinada do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. “Curiosamente, as observações de Webb também mostraram que os fluxos deste objeto são mais lentos em comparação com os de estrelas bebês mais desenvolvidas”, acrescentou a Nasa.

Vida

Astrônomos da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, encontraram possíveis sinais de sulfeto de dimetila (DMS, na sigla em inglês) em um planeta oito vezes maior que a Terra e que fica fora do Sistema Solar (exoplaneta). Essa molécula é um marcador de atividade biológica, isto é, vida.

Embora seja uma notícia animadora, afinal, responder à pergunta “estamos sozinhos?” está no cerne da pesquisa de exoplanetas, o sinal é “fraco” e, segundo os pesquisadores envolvidos, é necessário mais observações para compreender os “possíveis processos atmosféricos e internos envolvidos”. As descobertas foram publicadas na revista científica The Astrophysical Journal Letters e usaram dados do Telescópio Espacial James Webb.

“O nosso objetivo final é a identificação de vida num exoplaneta habitável, o que transformaria a nossa compreensão do nosso lugar no Universo. Nossas descobertas são um primeiro passo promissor nessa direção”, disse Nikku Madhusudhan, astrônomo e autor principal do artigo, ao porta de notícias da Universidade de Cambridge.

Telescópio da Nasa revela como é um sol "bebê"

