Rio Grande do Sul Tem início a pavimentação do trecho da ERS-347 entre Segredo e Lagoão, no Centro do Estado

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Os primeiros quilômetros da rodovia, em Segredo, recebem limpeza, terraplenagem e drenagem Foto: Ascom Selt Os primeiros quilômetros da rodovia, em Segredo, recebem limpeza, terraplenagem e drenagem - Foto: Ascom Selt Foto: Ascom Selt

A partir da ordem de início das obras em dezembro de 2022, o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) iniciou a primeira etapa da pavimentação da ERS-347, entre Segredo e Lagoão, no Centro do Estado. O governo do Estado, por meio da Selt (Secretaria de Logística e Transportes), investirá cerca de R$ 28 milhões nas obras que contemplam um segmento de 27,54 quilômetros.

Nessa primeira fase, serão aplicados R$ 3 milhões. “O restante dos investimentos necessários para a conclusão das atividades será disponibilizado conforme o avanço da pavimentação”, explica o titular da Selt, Juvir Costella.

Além do asfaltamento, a ERS-347 vai receber serviços de drenagem e sinalização, além de obras complementares e melhoramentos necessários para garantir a qualidade e a segurança de uma rodovia. No momento, as equipes da empresa contratada estão fazendo a limpeza, a terraplenagem e drenagem nos quatro primeiros quilômetros, em Segredo. Na sequência, serão aplicadas as camadas de base e o revestimento asfáltico.

“À medida que as etapas iniciais progredirem, as demais serão realizadas, até chegar a Lagoão. A intenção é que as máquinas estejam sempre na pista, de modo a concluir a obra no menor tempo possível, atendendo à demanda dos usuários da estrada sem abrir mão da qualidade esperada pela população”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

Para que a expectativa de Faustino se concretize, outra diretoria do Daer, a de Infraestrutura Rodoviária, atuará na fiscalização das intervenções em andamento. “A nossa função é assegurar a manutenção de um ritmo intenso e acelerado de trabalho, dados os novos aportes de recursos que serão realizados pelo governo estadual”, detalha o titular da DIR, Richard Polo. “Devido às características do relevo na região, a obra deve ocorrer sem muitas intercorrências”, acrescenta.

