Política “Tem que provar”, diz Bolsonaro sobre suposto laudo de Marçal contra Boulos

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Cabe a ele [Marçal] provar que é verdadeiro”, afirmou Bolsonaro. Foto: Reprodução “Cabe a ele [Marçal] provar que é verdadeiro”, afirmou Bolsonaro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou, na manhã deste sábado (5), sobre o suposto laudo usado por Pablo Marçal (PRTB) para “provar” o uso de cocaína por Guilherme Boulos (PSol).

“Cabe a ele [Marçal] provar que é verdadeiro”, afirmou, reforçando o apoio ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição da capital paulista.

A declaração foi dada pelo ex-presidente enquanto ele participava de uma caravana ao ao lado do candidato a prefeito do Rio de Janeiro Alexandre Ramagem e dos filhos Carlos e Flávio.

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos pediu a prisão do influencer Pablo Marçal após o adversário divulgar, na noite dessa sexta-feira (4), um suposto receituário médico com a informação de que o psolista teria sido internado por uso de cocaína.

O juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, concedeu, na manhã deste sábado (5), liminar determinando a exclusão de posts publicados no Instagram, TikTok e Youtube sobre um documento divulgado pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) contra o adversário.

“Há plausibilidade nas alegações [dos autores da representação], envolvendo não apenas a falsidade do documento, a proximidade do dono da clínica em que foi gerado o documento com o requerido Pablo Marçal, documento médico assinado por profissional já falecido, e a data em que divulgados tais fatos, justamente na antevéspera do feito”, afirmou o juiz.

Na decisão, o juiz eleitoral deferiu o pedido em parte. Ele determinou a exclusão do conteúdo das contas solicitadas, mas não pediu uma nova derrubada do perfil de Marçal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/tem-que-provar-diz-bolsonaro-sobre-suposto-laudo-de-marcal-contra-boulos/

“Tem que provar”, diz Bolsonaro sobre suposto laudo de Marçal contra Boulos

2024-10-05