Política Temendo prescrição, Daniela Mercury clama por julgamento de Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Advogados da artista pediram ao ministro Nunes Marques, do STF, que analise o caso. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dias atrás, a cantora Daniela Mercury protocolou uma nova petição ao Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando ao ministro Kassio Nunes Marques que julgue, com a maior urgência possível, a queixa-crime apresentada por ela contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A baiana e seus advogados expressam preocupação, temendo que o caso prescreva devido à inércia de Nunes Marques em analisar a questão. A situação se complica, pois, em agosto de 2024, já se passaram mais de seis meses desde que o Ministério Público Federal (MPF) recomendou que o STF aceitasse a denúncia e tornasse o filho de Jair Bolsonaro réu por difamação.

O episódio em questão envolveu a divulgação de uma “fake news” por parte de Eduardo Bolsonaro, que postou um vídeo nas redes sociais em que a voz de Daniela Mercury foi claramente adulterada. O conteúdo do vídeo, que foi compartilhado com grande repercussão, apresentava uma legenda de reprovação, dizendo “O Brasil não merece isso”, enquanto mostrava uma montagem de Daniela Mercury supostamente afirmando que Jesus Cristo “era gay, gay, muito gay, muito bicha, muito veado, sim!”. A cantora, claro, negou que tenha dito essas palavras e classificou a ação como uma grave difamação.

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o crime de difamação é punido com pena de até três anos de prisão. O vídeo foi publicado por Eduardo Bolsonaro em abril de 2022, o que significa que o julgamento do caso, se não houver uma resolução até lá, pode ser encerrado no próximo mês de abril. Esse prazo coloca ainda mais pressão sobre a necessidade de uma decisão rápida, já que a prescrição do caso está se aproximando.

A demora na análise da queixa-crime e a inação do STF têm gerado um clima de frustração para Daniela Mercury e seus advogados, que temem que o caso se arraste e seja arquivado devido ao prazo estipulado por lei. Para a cantora, a situação representa não apenas uma ofensa pessoal, mas também uma luta pela defesa de sua imagem e pela Justiça em casos de difamação nas redes sociais, um terreno onde, cada vez mais, o respeito pela honra de figuras públicas e cidadãos comuns tem sido desrespeitado com frequência. (O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/temendo-prescricao-daniela-mercury-clama-por-julgamento-de-eduardo-bolsonaro/

Temendo prescrição, Daniela Mercury clama por julgamento de Eduardo Bolsonaro

2025-02-26