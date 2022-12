Política Temor de ministro gastador é fruto de fake news, diz Haddad

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2022

Fernando Haddad irá comandar o Ministério da Fazenda. (Foto: PT/Divulgação)

O futuro ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, disse que quem teme que ele promova uma agenda fiscal irresponsável precisa olhar para a sua história, e lembrou que foi o primeiro prefeito a conseguir a nota de grau de investimento, quando estava à frente da prefeitura de São Paulo.

“Para quem teme um ministro gastador, olha o investimento grande da prefeitura de São Paulo”, disse Haddad a jornalistas após ter seu nome confirmado publicamente para a Fazenda em anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Se você não olhar para a trajetória da pessoa, você vai cair em fake news. Para que mais fake news?”

Haddad garantiu que o novo arcabouço fiscal do País, que substituirá a regra atual do teto de gastos, será definido no ano que vem. Outras prioridades para 2023 serão a reforma tributária e a retomada de acordos internacionais, sobretudo com a União Europeia.

O futuro ministro afirmou, ainda, já ter sondado “muita gente” para compor sua equipe, sem ter feito ainda convites formais, e que o objetivo é montar um grupo plural e que trabalhe de forma coesa com o Ministério do Planejamento.

Formação de Haddad

Anunciado como futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad tem como formação na área econômica um mestrado realizado no fim dos anos 1980 na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Mas antes, formou-se pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, em 1985.

O mestrado em economia veio por que Haddad se encantou pela economia política. No terceiro ano da graduação, começou a ler obras de Adam Smith, Karl Marx, Celso Furtado e Maria da Conceição Tavares.

Depois de aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 1986, Haddad passou os meses de março a junho viajando por Europa, Estados Unidos e Canadá. Ao retornar para o Brasil, foi atrás do professor Marco Antonio Sandoval com o objetivo de fazer o curso preparatório para a Anpec, que seleciona alunos para os mestrados em economia de todo o País.

