O governador é um possível candidato a presidente em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível. (Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva citou novamente a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante agenda em São José dos Campos (SP) na manhã desta sexta-feira (19). Em seu discurso, Lula afirmou que “governador Tarcísio também foi convidado”, para a cerimônia, que classificou como “uma visita institucional”.

“Ele tem liberdade de ir ou não ir. Eu espero que ele, um dia, decida começar a mostrar para o povo que a gente pode ser adversário, pode ter disputado eleições, mas quando elas terminam, temos que governar junto com todo mundo”, disse.

Tarcísio chegou a ter encontros públicos com Lula no começo do mandato, o que causou desconforto na base bolsonarista mais radical. O governador é um possível candidato a presidente em 2026, já que Jair Bolsonaro está inelegível.

O evento, para anúncio de investimentos do governo federal em obras na Via Dutra e Rio Santos, reuniu ministros, o prefeito do município, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o chefe do Executivo.

Essa não é a primeira vez que o presidente critica ausência do governador. Em outras visitas ao estado, Lula afirmou que Tarcísio “não vem em nenhum lugar que convida”.

