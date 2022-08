Brasil “Temos que imunizar 15 milhões de crianças contra a pólio no Brasil”, diz ministro da Saúde

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2022

Ministério da Saúde lançou campanha de imunização contra a doença e de multivacinação de crianças e adolescentes Foto: Reprodução/Youtube Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde lançou, neste domingo (07), campanha nacional de imunização contra a poliomielite e de multivacinação de crianças e adolescentes. A cerimônia de abertura da ação foi realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, em frente ao prédio da Fiesp.

No evento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alertou para a possibilidade de emergência da poliomielite no Brasil. O último caso da doença no País foi registrado em 1989, no Estado da Paraíba.

“Tivemos recentemente um caso de poliomielite em Nova York, nos Estados Unidos, o país mais desenvolvido do mundo. Também tivemos casos de poliomielite em Israel. Portanto, pode acontecer a poliomielite no Brasil. Embora não tenhamos uma urgência em função de casos, é urgente que consigamos recobrar as nossas coberturas vacinais”, alertou Queiroga.

A mobilização será realizada até o dia 9 de setembro. Cerca de 40 mil postos de vacinação estarão abertos para aplicar as doses das 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente.

O ministro afirmou que a cobertura mínima ideal para a poliomielite, que pode provocar paralisia infantil, é de 90%.

“Temos que imunizar contra a poliomielite 15 milhões de crianças. Não é uma atribuição exclusiva do Ministério da Saúde fazer esse tipo de ação. Nós temos os programas de imunização dos estados e dos municípios que são fundamentais e imprescindíveis para que a vacina, que é um dever do estado, mas acima de tudo um direito de cada brasileiro, possa chegar a cada uma das nossas 15 milhões de crianças”, disse Queiroga.

Para a campanha contra a poliomielite, o grupo-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser vacinadas conforme a situação vacinal encontrada para esquema primário, segundo a pasta.

O ministério recomenda que as crianças de um a quatro anos sejam vacinadas indiscriminadamente com a Vacina Oral Poliomielite, desde que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada Poliomielite do esquema básico.

Multivacinação

A campanha multivacinação tem por objetivo ampliar a cobertura vacinal de pelo menos 18 imunizantes.

As vacinas disponíveis são: hepatites A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Os adolescentes poderão receber as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

