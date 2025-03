Geral Temperaturas podem despencar no Brasil em abril e maio, com onda de frio; veja a previsão

Por Redação O Sul | 26 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ondas de frio, com períodos superiores a cinco dias e temperaturas muito baixas, não são esperadas antes do inverno. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de o outono deste ano apresentar temperatura acima da média histórica em grande parte do País, são esperados alguns dias de frio, segundo a empresa de meteorologia MetSul. A previsão é de uma provável mudança brusca de temperatura com frio significativo por um curto período em abril e maio.

No entanto, ondas de frio, com períodos superiores a cinco dias e temperaturas muito baixas, não são esperadas antes do inverno.

O Climatempo também prevê um outono mais quente do que a média, lembrando que o começo da estação ainda pode ser bem quente, pois carrega o calor armazenado do verão. A queda na temperatura deve ocorrer na primeira quinzena de abril, com potencial maior no centro-sul do Brasil.

No geral, a expectativa é que ainda predominem dias amenos e até quentes, alternado com curtos de períodos de frio;

Para o início de abril, a partir do 2º dia do mês, a previsão do MetSul é de mínima de 16ºC com máxima variando entre 21ºC e 25ºC. Já o Climatempo projeta temperaturas mínimas entre 17ºC e 21ºC nos primeiros dias de abril, e máximas entre 20ºC e 29ºC.

“É importante ressaltar que os prognósticos poderão mudar, justamente por se tratar do outono”, ressalta a MetSul.

Tempestades

Em outra frente, ao menos quatro Estados do País estão com alerta amarelo para a incidência de tempestades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aviso é válido para trechos de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais a partir da noite dessa quarta-feira, 26.

Neste período, em algumas regiões são esperadas precipitações de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e queda de granizo. Conforme o Inmet, há ainda alerta para chuvas intensas em grande parte do País entre essa quarta e a manhã desta quinta-feira, 27.

Entre os Estados afetados estão: Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amapá, Maranhão, Piauí, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

Também há alerta para chuvas intensas entre a noite desta quarta-feira e a noite de quinta-feira no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Rio Grande do Sul

Já a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou a previsão da condição meteorológica no Estado para esta quinta (27) e sexta-feira (28). Os acumulados poderão variar entre 60 a 130 mm na Campanha, Oeste, Missões, Noroeste, parte do Norte e Centro. Nas demais regiões, os acumulados devem ficar entre 20 e 60 mm.

Nesta quinta-feira (27), uma área de baixa pressão aliada ao transporte de calor e umidade vindos do Norte do país favorece temporais, com chuva pontualmente forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas isoladas de vento (50 a 80 km/h com pontuais de até 100 km/h) sobre o território gaúcho. Os acumulados variam entre 30 e 75 mm/dia, podendo chegar aos 100 mm/dia no Oeste, Missões e Noroeste gaúcho.

Na sexta-feira (28), uma área de baixa pressão associada ao avanço de uma frente fria oceânica, favorece a formação de temporais com chuva moderada a pontualmente forte, acompanhada de descargas elétricas e eventual queda de granizo sobre o Estado ao longo do período. Os volumes variam entre 20 e 50 mm/dia com pontuais de até 75 mm/dia nas áreas do Norte, Missões e do Oeste do Estado com rajadas de vento entre 50 e 80 km/h pontualmente chegando aos 100 km/h na porção Norte do Rio Grande do Sul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/temperaturas-podem-despencar-no-brasil-em-abril-e-maio-com-onda-de-frio-veja-a-previsao/

Temperaturas podem despencar no Brasil em abril e maio, com onda de frio; veja a previsão

2025-03-26