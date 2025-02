Colunistas Tempo de Desenvolvimento

Por Eduardo Battaglia Krause | 7 de fevereiro de 2025

Quem não sabe o que procura não acha quando encontra. Não é o caso de mais uma iniciativa da Rede Pampa que, contrariando o ditado, vem usando seu espaço de divulgação e informação buscando instigar os cidadãos gaúchos e os poderes públicos e privados que o Tempo de Desenvolvimento não se mede, se persegue.

Aliás, este é o mote do XI Fórum Econômico Gaúcho que acontecerá no dia 13 de fevereiro próximo, no Salão de Eventos da SABA – Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida, no nosso litoral. Nos últimos 10 anos o evento se transformou em ponto de encontro de veranistas, prefeitos, parlamentares, governadores e lideranças de todos os setores da sociedade gaúcha, fundamentalmente gente que quer o bem comum, expressão plural e coletiva que impõe a todos um passo por dia.

Ainda não faz 1 ano que nosso Estado passou por um evento climático terrível. Foram quase 30 dias de enchentes que desequilibraram nossa economia, desalojaram milhares de pessoas de suas casas, atingindo vilas, bairros e cidades. Empresas e empregos se foram num descompasso como nunca se viu. Acontece que a resiliência, a solidariedade e o brio inato dos gaúchos se mantiveram em pé.

Foram nossas façanhas como está na nossa história e no Hino Riograndense que nos colocaram de cabeça erguida e nos desafiaram a levantar de novo. Aqui estamos. Nesta linha, o Fórum Tempo de Desenvolvimento, como diz o próprio título, será um espaço de reflexão, mas não somente isto, refletirá uma tarde de trocas das vivências do ontem, fortalecendo o hoje e preparando o amanhã. Falar, discutir, planejar e executar o desenvolvimento é um caminho permanente com reflexos fundamentais na nossa vida, no emprego, na renda e no crescimento da nossa sociedade como um todo.

A boa política pública e a busca intransigente da melhoria da qualidade de todos é desafio que não se exaure, não tem ideologia, partido político ou propriedade, é um bem precioso que a ninguém é dado o direito de não participar. Estar presente no Fórum Tempo de Desenvolvimento, contrariando o jargão, é saber o que se procura e achar quando se encontra.

Eduardo Battaglia Krause

Advogado e escritor

