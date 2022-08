Rio Grande do Sul Temporal com granizo causa transtornos a várias cidades gaúchas. Em Porto Alegre, uma pessoa está desaparecida

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2022

"Pedras de gelo" danificaram telhados e veículos no começo da noite. (Foto: Divulgação/Metsul)

A ocorrência de temporal com queda de granizo na noite desta segunda-feira (15) causou uma série de prejuízos e transtornos à população de Porto Alegre e de várias outras cidades do Rio Grande do Sul. Na Zona Leste da capital gaúcha, por volta das 20h um homem de 45 anos sumiu na água do Arroio Moinho, entre os bairros Partenon e São José.

O incidente foi repercutido pelo prefeito Sebastião Melo nas redes sociais: “Equipes da prefeitura estão nas ruas prestando atendimento diante do temporal. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar procuram um morador desaparecido próximo à Rua da Represa. Estamos em monitoramento permanente para adotar as medidas necessárias”.

De acordo com a Metsul Meteorologia, um dos municípios mais castigados foi Rio Pardo (Vale do Rio Pardo) onde pedras de gelo de tamanho médio ou grande atingiram a área central e a zona rural. Habitantes da Região Carbonífera também sofreram, sobretudo em Charqueadas e São Jerônimo.

Em Canoas (Região Metropolitana), o aeroporto local registrou rajadas vento com até 120 km/h. O fenômeno – combinado ao granizo – danificou veículos e telhados de residências, além de exigir que muita gente buscasse abrigo em um horário no qual muitas pessoas ainda estão na rua após o expediente.

Já em Gravataí, também na Região Metropolitana, um supermercado na área central da cidade teve o seu telhado parcialmente destruído, assim como a um posto de combustíveis. Diversas pessoas compartilharam nas redes sociais imagens dos danos.

No Estado como um todo, quase 340 mil pontos ficaram sem luz. Houve quedas de árvores e postes não apenas nos grandes centros urbanos e zonas agrícolas: rodovias como as BR 101, 116, 290, 386 e 448 entraram no roteiro de transtornos, sobretudo em trechos localizados na Região Metropolitana da Capital.

“O temporal com abundante granizo se formou com o avanço de uma frente fria sobre o ar quente que cobria a Região Metropolitana e outras áreas do Estado”, explicou a Metsul. “A temperatura à tarde chegou a 33,1ºC em Porto Xavier, 31,8ºC em Santa Rosa, 30,7ºC em Teutônia e 30,2ºC em São Borja. Fez calor de quase 30ºC em plena Serra Gaúcha com máxima de 29,3ºC em Serafina Correa.”

Atendimento a ocorrências

Até as 21h30min, a Defesa Civil municipal de Porto Alegre registrava chamados de ocorrência em pelo menos cinco locais. A lista inclui uma casa na rua Correa Lima, no Morro Santa Tereza (Zona Sul), além do Hospital Vila Nova (Zona Sul) e de uma unidade de pronto atendimento (UPA) na Lomba do Pinheiro (Zona Leste).

Equipes de manejo arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) desobstruíam vias públicas ao longo da noite. Há registro de árvores caídas em locais como a avenida Edgar Pires de Castro (Zona Sul).

Já o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informou que as estações de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Glorinha, São José Cota 200 e Manoel Elias I estavam paradas para serviços de manutenção corretiva.

A situação pode acarretar desabastecimento nos bairros Glória, Vila Glorinha, Jardim Cascata, São José, Rubem Berta, Protásio Alves e Jardim Leopoldina. Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (fone 199) e os bombeiros (193).

Previsão para esta terça

Ao longo desta terça-feira, o predomínio deve ser de tempo instável no Rio Grande do Sul. O cenário mais provável é períodos de chuva alternados com momentos de céu parcialmente nublado. As temperaturas devem ficar amenas em áreas como a Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte.

Os termômetros devem apontar mínimas de 7°C e máximas de 18°C, exceto em áreas como a Região Sul do Estado, onde cidades como Canguçu tendem a registrar um espectro de 5°C a 13°C, além do risco de geada.

(Marcello Campos)

