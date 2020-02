Colunistas Tempos de mudança em Brasília

Por Flavio Pereira | 13 de fevereiro de 2020

O ministro Osmar Terra pode estar retornando à Câmara dos Deputados. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

A disposição do presidente Jair Bolsonaro em concentrar, nos cargos do Palácio do Planalto, apenas ministros militares seria a razão da mudança na Casa Civil, atualmente ocupada pelo ministro Onyx Lorenzoni, último civil a ocupar gabinete ministerial no prédio. Parceiro de primeira hora, Onyx tem direito a tratamento especial e estaria deixando uma Casa Civil esvaziada para assumir o Ministério da Cidadania, poderoso, sob o ponto de vista político. O general Braga Netto, ex-adido militar nos Estados Unidos e atual chefe do estado-maior do Exército, é o nome para ocupar a Casa Civil.

Consequências das mudanças

Se confirmada a mudança, Onyx passaria a gerir programas como o Bolsa Família, de grande alcance social, e a área do esporte, atualmente subordinados ao Ministério da Cidadania. Para o atual ministro Osmar Terra, o retorno à Câmara dos Deputados poderia representar um acréscimo na articulação política como vice-líder do governo. Cargo do atual deputado Darcisio Perondi, seu suplente, que deixaria a Câmara dos Deputados.

Em debate, o consumo de bebidas

A prefeitura de Porto Alegre propõe, com um projeto de lei, o debate sobre a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas da cidade. Paciente, o secretário municipal da Segurança, Rafael Oliveira, tem explicado em detalhes a proposta, que pretende reduzir arruaças e perturbação do sossego nas vias da capital gaúcha, em especial no bairro Cidade Baixa. Esse bairro, a propósito, acaba sendo palco de um verdadeiro vale-tudo onde moradores são ameaçados por baderneiros, e o direito de ir e vir dos cidadãos encontra-se seriamente ameaçado, tudo em nome da manutenção de um suposto “espaço cultural”.

Em Brasília, relatório da estiagem

O governador Eduardo Leite manteve ontem uma agenda intensa em Brasília, onde o ponto alto foi a reunião no gabinete da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ao lado do secretário da Agricultura, deputado Covati Filho, e dos deputados da bancada gaúcha, foram apresentadas à ministra as demandas para amenizar os efeitos da estiagem no agronegócio gaúcho. Mais de cem municípios estão afetados pela estiagem. Da lista com dez reivindicações, nada concreto. Apenas a promessa da ministra de avaliar o documento.

Assembleia de Verão da Famurs

Já tradicional todos os anos, será aberta hoje em Capão da Canoa, a Assembleia de Verão da Famurs, reunindo autoridades e uma programação de palestras para prefeitos e vices de todo o Estado.

Voltar Todas de Colunistas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário