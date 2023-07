Política Tenente-coronel Cid recebeu na prisão visita de deputados, militares e envolvidos em investigações, revela CPMI do 8 de janeiro

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dois militares, citados em investigações envolvendo o ex-ajudante de ordens, também estiveram no Batalhão de Polícia do Exército, onde Cid está preso Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Dois militares, citados em investigações envolvendo o ex-ajudante de ordens, também estiveram no Batalhão de Polícia do Exército, onde Cid está preso. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os membros da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do 8 de janeiro tiveram acesso à lista (veja abaixo) com os nomes das pessoas que visitaram o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) na prisão. Cid está preso, desde o dia 3 de maio, no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), as visitas a Cid são restritas. Mas em 68 dias preso, o militar recebeu 73 pessoas.

Outros dois militares, citados em investigações envolvendo o ex-ajudante de ordens, também estiveram no Batalhão de Polícia do Exército: coronel Jean Lawand, identificado pela Polícia Federal por incitar a quebra do estado democrático de direito; e o tenente Osmar Crivelatti, o qual Cid declarou em depoimento à polícia ter sido designado para buscar em São Paulo as joias recebidas da Arábia Saudita.

Os componentes da CPMI aprovaram durante esta terça-feira (11) a quebra de sigilo telemático do tenente-coronel e George Washington, condenado por planejar explosão de bomba perto do aeroporto de Brasília, o sigilo bancário.

A Comissão aprovou de forma separada a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Já o coronel Jean Lawand, acusado de pedir um golpe de Jair Bolsonaro em conversa com Mauro Cid, teve aprovada a quebra de sigilo telefônico e telemático.

Quebras de sigilo

Transferência dos sigilos bancário e fiscal (no período de 2021 até o presente momento), telefônico (no período de 2022 até o presente momento) e telemático (no período de 31 de outubro de 2022 até o presente momento) de Jorge Eduardo Naime, ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal.

Transferência dos sigilos telefônico e telemático de Jean Lawand Júnior no período de 2022 até o presente momento.

Lista de visitas ao tenente-coronel Cid – período: 03/05 a 10/07

Adriano Alves Teperino

Agnes Barbosa Cid

Aldo Ernesto Andrade Junior

Alexandre Oliveira Cantanhede Lago

Anderson Azevedo Quixaba

Anderson Luiz Celso Figueiredo

Andre Luis Miranda Peixoto

Antonio Carlos Cid Junior

Bernardo Lobo Muniz Fenelon

Bruna Baião Cstilho

Bruno Tadeu Palmiere Buonicore

Celso P. Silva

Clayton Armstrong de Aquino Nunes

Clebiano de Oliveira

Cleverson Ney Magalhães

Cistiane Cid Nascimento

Darlan Sena Messias Larssen

Deocleciano José de Santana Netto

Edson Diehl Ribolli

Eduardo Conte

Eduardo Pazuello

Elias Vieira Flôr

Ernesto Luiz Dalla Lana Bohrer

Ernesto Luiz Dalla Lana Bohrer Junior

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira

Estevão Borba de Avillex

Fiabio Felippe Silva

Fábio Wajngarten

Felipe Rose B. Magno

Fernando Saboia Vieira

Gabriel Moraes Fernandes Costa

Gabriela Santiago Ribeiro Cid

Gilberto S Ribeiro

Glauber Juarez Sasaki Acácio

Heron Salomão Cardoso Angelim

Hibernon de Lima Pessoa

Ivan Gome Medrado

Jean Lawand Junior

João Alexandre Lopes Franzoni

Jorge Alexandre Oliveira de Medeiros de Souza

Julio Cesar Arruda

Kassia Frida Doriz Ribeiro

Kauê Menezes Chagas

Lucio Flávio

Luiz Eduardo Rocha Paiva

Márcio Nunes de Resende Junior

Marcius Cardoso Netto

Marco Fernando Fantinel Flores

Marcos Santos da Silva

Mario Fernandes

Matheus Macêdo da Silva

Mauro Cesar Lourena Cid

Monique Cid Dalla Lana Bohrer

Natalia Pinheiro Melo

Nelson Raul Olavo Kremer

Osmar Crivelatti

Paulo Roberto Laraburu Nacimento

Pedro Ronalt Vieira

Rafael Cavalcanti Cid

Raphael Borges Lins Maciel Monteiro

Ridauto Lúcio Fernandes

Roberto Escoto

Rodrigo Cadilhe de Almeida Chirão

Rodrigo dos Santos Sobral

Rodrigo Henrique Roca Pires

Rogerio Menezes de Oliveira

Sabrina Hage Mendes Cunha

Sérgio Schwingel

Taynara Naylah

Temistocles da Rocha Torres

Walter Pereira Melo

Wesley Simonton Cintra Rédua

William Henrique Boti Megale

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/tenente-coronel-cid-recebeu-na-prisao-visita-de-deputados-militares-e-envolvidos-em-investigacoes-revela-cpmi-do-8-de-janeiro/

Tenente-coronel Cid recebeu na prisão visita de deputados, militares e envolvidos em investigações, revela CPMI do 8 de janeiro

2023-07-11