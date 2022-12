Rio Grande do Sul Tenente-coronel Euclides Neto será o chefe do gabinete de Eduardo Leite no futuro governo gaúcho

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o anúncio, já estão definidos seis dos 27 integrantes do primeiro escalão de Eduardo Leite (E). (Foto: Maurício Tonetto/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em mensagem postada nas redes sociais, o governador eleito Eduardo Leite anunciou mais dois integrantes de seu primeiro escalão, a partir de janeiro. São eles o tenente-coronel Euclides Neto, futuro chefe de gabinete no Palácio Piratini, e o coronel Luciano Boeira, escolhido para o comando da Casa Militar – ambos os cargos têm status de secretário estadual.

Outros quatro nomes já haviam sido informados: Artur Lemos (Casa Civil), Eduardo Cunha da Costa (PGE), Raquel Teixeira (Educação) e Tânia Moreira (Comunicação).

Nos próximos dias, devem ser conhecidos os demais 21 ocupantes de pastas de governo, de um total de 27 previstos na reformulação administrativa proposta por Leite e que foi submetida à apreciação da Assembleia Legislativa. Na atual gestão são 25 titulares.

Cerimônia de posse

Diplomados na segunda-feira passada (19), Eduardo Leite (PSDB) e o seu vice eleito Gabriel Souza (MDB) assumirão oficialmente o cargo no dia 1º de janeiro. Ambos serão empossados em cerimônia marcada para as 10h no Parlamento gaúcho, depois atravessarão a rua Duque de Caxias até o Palácio Piratini para a transmissão do cargo pelo atual mandatário, Ranolfo Vieira Júnior (11h).

A chapa derrotou a candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno das eleições, realizado no dia 30 de outubro. O tucano obteve 3.687.126 votos (57,12%), contra 2.767.786 (42,88%) do adversário.

Ele havia renunciado ao mandato no dia 31 de março, diante da possibilidade de concorrer à Presidência da República, plano que acabou não se concretizando. Com a renúncia, o então vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, passou a comandar o Executivo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul