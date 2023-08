Política Tenente-coronel Mauro Cid presta novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2023

Cid deverá ser interrogado dentro do inquérito que investiga as ações do hacker Walter Delgatti Neto. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Cid deverá ser interrogado dentro do inquérito que investiga as ações do hacker Walter Delgatti Neto. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado) Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O tenente-coronel Mauro Cid prestará um novo depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira (28). A oitiva do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está agendada para às 10h.

Mauro Cid deverá ser interrogado, novamente, dentro do inquérito que investiga as ações do hacker Walter Delgatti Neto, preso por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, Delgatti afirmou que se encontrou com Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, em agosto do ano passado. O hacker disse ainda que os dois conversaram sobre a possibilidade de invasão às urnas eletrônicas.

Nesse caso, também é investigada a deputada federal Carla Zambelli. Os investigadores entendem que, como ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid acompanhava o ex-presidente nas suas atividades e também cuidava de suas agendas. Por isso, ele tem sido questionado sobre o que sabe a respeito do encontro.

A suspeita é de que Cid teria acompanhado o encontro entre Bolsonaro e Delgatti e também teria viabilizado encontros do hacker com representantes do Ministério Defesa.

