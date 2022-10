Política “Tenham mais respeito com os católicos. Igreja não é palanque”, diz Lula

Por Marcelo Warth | 13 de outubro de 2022

O petista disse que apoiadores de Bolsonaro "arrumaram briga" durante a visita do candidato ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação O petista disse que apoiadores de Bolsonaro "arrumaram briga" durante a visita do candidato ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu “mais respeito” com os católicos e disse que “igreja não é palanque”.

“Como católico, estou perplexo com as hostilidades promovidas em Aparecida no dia da nossa padroeira. Tenham mais respeito com os católicos. Igreja não é palanque. É lugar santo, de oração, e não de agressão”, afirmou Lula nas redes sociais na noite de quarta-feira (12).

O petista disse que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) “arrumaram briga” durante a visita do candidato à reeleição ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo, no dia da padroeira do Brasil.

A presença de Bolsonaro causou alvoroço na basílica. Ele acompanhou uma missa e visitou a Tenda dos Peregrinos, local onde são atendidas as pessoas que chegam a pé ao santuário. Diversos apoiadores do presidente estavam vestidos de verde e amarelo.

