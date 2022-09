Política “Tenho orgulho, não errei”, diz Bolsonaro sobre a pandemia

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

Em um discurso para seus apoiadores, Bolsonaro fez um balanço das ações de governo.(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpriu agenda de campanha no sábado (24) no Centro de Campinas (SP). Em um discurso para seus apoiadores, Bolsonaro fez um balanço das ações de governo e afirmou que não errou durante a pandemia.

O Brasil soma mais de 685 mil mortes por Covid. Durante toda a pandemia, Bolsonaro contrariou as orientações preconizadas por especialistas e entidades internacionais; disseminou fake news sobre as vacinas; provocou aglomerações; criticou medidas restritivas adotadas para conter o avanço do vírus; disse que não iria se vacinar.

“Vocês sabem, quando assumi em 2019, para onde estava indo o nosso país. Sabem o que fizemos naquele ano, bem como o que enfrentamos no ano de 2020, em que uma pandemia, algo desconhecido para o mundo, o mundo todo sofrendo com isso. No Brasil não foi diferente. Mas hoje eu tenho orgulho de dizer que tudo o que falei ao longo desses dois anos, não errei em nenhuma dessas propostas. E não fechei uma casa de comércio sequer no Brasil”, declarou Bolsonaro aos apoiadores em Campinas.

“Eu fui contra a política do ‘fique em casa, a economia a gente vê depois’. Sempre falei que tínhamos que combater o vírus e também combater o desemprego em nosso país. Quando obrigaram a vocês o ‘fique em casa’, muita gente não tinha renda, muita gente vivia na informalidade. Estavam, condenados, sim, a dias muito difíceis no nosso Brasil. Fizemos tudo para atendê-los, criamos programas para garantir, atendemos os mais necessitados com o auxílio emergencial e nós vencemos essa etapa”, acrescentou o candidato.

Na pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24), 39% dos entrevistados acreditam que o cenário do Brasil irá piorar caso Bolsonaro seja reeleito, enquanto 21% prevê uma melhora. 36% crê que nada mudará e 4% não opinaram.

O presidente aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Pesquisa Datafolha divulgada na última quinta (22), por exemplo, mostrou Bolsonaro com 33% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) apareceu com 47%.

Motociata

Bolsonaro também participou de uma motociata pelas ruas de Campinas. O comício, no Largo do Rosário, reuniu eleitores do presidente e de candidatos apoiados por ele, como o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato a governador, e o também ex-ministro Marcos Pontes (PL), que tenta uma vaga no Senado.

