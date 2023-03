Esporte Tênis: Alcaraz estreia com grande vitória em Indian Wells e vai em busca do 1º lugar do ATP

Por Redação O Sul | 12 de março de 2023

O espanhol, que passou duas semanas fora se recuperando de uma lesão, estreou no torneio com vitória por 2 sets a 0. Foto: Divulgação O espanhol, que passou duas semanas fora se recuperando de uma lesão, estreou no torneio com vitória por 2 sets a 0. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Carlos Alcaraz voltou às quadras para fazer uma estreia em alto nível no ATP Masters 1000 de Indian Wells na madrugada deste domingo (12). O espanhol, que passou duas semanas fora se recuperando de uma lesão, estreou no torneio com vitória por 2 sets a 0 sobre o australiano Thanasi Kokkinakis, com parciais de 6/3 e 6/3.

Alcaraz teve uma recepção calorosa da torcida nos Estados Unidos e comentou a reação do público. “Me sinto realmente confortável jogando aqui, estando aqui. Senti a paixão desde que pisei na quadra. Tenho ótima memórias, aqui ocorreu minha primeira semifinal do Masters 1000, fiz um jogo contra o Rafa. É muito especial estar de volta aqui”, afirmou o número 2 do mundo.

O tenista espanhol desperdiçou apenas um ponto durante seus serviços no primeiro set e conseguiu uma quebra logo no primeiro serviço de Kokkinakis, abrindo 3 a 0 rapidamente. O segundo set foi mais apertado, mas o ritmo de Alcaraz foi suficiente para duas quebras, que fecharam novo 6/3.

Caso seja campeão em Indian Wells, Alcaraz poderá retornar à primeira posição do ranking da ATP no dia 20 de março. O triunfo seria o seu terceiro Masters 1000 da carreira. Alcaraz enfrentará Tallon Griekspoor na próxima rodada. O holandês passou pelo argentino Guido Pella por 2 sets a 0 mais cedo no sábado.

Outros resultados foram destaque no ATP na noite de sábado e início da madrugada deste domingo. O americano Taylor Fritz passou pelo compatriota Ben Shelton por 2 sets a 1 e enfrentará o argentino Sebastián Báez na próxima fase. O polonês Hubert Hurkacz deixou pelo caminho o australiano Alexei Popyrin e terá o americano Tommy Paul pela frente. Já o dinamarquês Holger Rune venceu o anfitrião Mackenzie McDonald por 2 sets a 0 e terá o suíço Stan Wawrinka pelo caminho.

Favoritas

Além dos triunfos da brasileira Beatriz Haddad Maia (13ª) e da número 1 Iga Swiatek, a noite de sábado teve outras favoritas confirmando o status no WTA 1000 de Indian Wells na noite de sábado. A francesa Caroline Garcia (5ª do ranking) superou a húngara Dalma Galfi (80ª) por 2 sets a 1, mesmo placar pelo qual a tunisiana Ons Jabeus (4ª) venceu a polonesa Magdalena Frech (106ª). A russa Daria Kasatkina (8ª) fez 2 a 0 na alemã Tatjana Maria (70ª). Já a casaque Elena Rybakina (10ª) venceu a americana Sofia Kenin (170ª) por 2 sets a 0.

Tênis: Alcaraz estreia com grande vitória em Indian Wells e vai em busca do 1º lugar do ATP