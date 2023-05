Esporte Tenista brasileiro Thiago Wild supera número 2 do mundo na estreia em Roland Garros

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2023

Wild venceu um dos favoritos por 3 sets a 2 Foto: Divulgação Wild venceu um dos favoritos por 3 sets a 2. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O paranaense Thiago Wild, de 23 anos, estreou no torneio de Roland Garros, em Paris (França), com vitória de virada sobre um dos favoritos ao título deste ano: o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo.

Após 4h15 de partida, o brasileiro selou o triunfo por 3 sets a 2, parciais de 7/6 (7-5), 6/7 (6-8), 2/6, 6/3 e 6/4. Com a façanha no saibro parisiense, Wild tornou-se o segundo brasileiro a superar um vice-líder do ranking mundial – o primeiro foi Gustavo Kuerten que levou a melhor sobre Roger Federer, em 2004.

“Eu assisti Daniil jogar desde que era júnior e vencê-lo em uma quadra dessas é a realização de um sonho”, disse o brasileiro após o triunfo.

“Tentei usar meu forehand contra o dele e funcionou muito bem. Comecei a sentir cãibras no início do segundo set, mas usei minha força mental para jogar meu melhor tênis”, afirmou Wild.

Está é a segunda vez que o brasileiro participa de um Grand Slam na carreira. A primeira foi o US Open (disputado nos Estados Unidos) de 2020, quando parou na primeira rodada.

O brasileiro garantiu a vaga na chave principal de Roland Garros após vencer três duelos, o último deles contra o alemão Dominik Koepfer (102º no ranking) por 2 sets a 0, na última rodada da fase qualificatória.

Já Medvedev chegou a Paris, como segundo cabeça de chave, após a conquista no Masters 1000 de Roma. Ele sonhava com a conquista do Grand Slam parisiense para assumir o ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

Nesta temporada, Wild conquistou dois títulos de Challenger – o equivalente à segunda divisão do tênis mundial – em quadras de saibro.

