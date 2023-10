Saúde Terapia Assistida por Animais melhora resultados no Tratamento do Autismo

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2023

Instituto Meiriane Azeredo trabalha com o auxílio dos cães há cinco anos Foto: Tiago Ferroni/Divulgação Foto: Tiago Ferroni/Divulgação

A TAA (Terapia Assistida com Animais) vem crescendo como aliada no tratamento do TEA (Transtorno do Espectro do Autismo). Pesquisas recentes, entre elas a do Habri (Human Animal Bond Research Institute), mostram que a interatividade do paciente com o animal pode trazer maior consciência e interação social, motivação no dia-dia e desenvolver as habilidades comportamentais. O Instituto Meiriane Azeredo – Centro Clínico e Educacional de Psicologia (Rua Doutor Barcelos, 770 – Canoas) utiliza a técnica com cães desde 2018.

“Algumas crianças com autismo se interessam por poucas coisas e ao ver eles interagirem com os cães, mesmo ainda não interagindo com o terapeuta diretamente, me emociona muito, pois é o início de um vínculo seguro com o ambiente que a criança está iniciando o atendimento e através dessa interação com o cão, o vínculo com o terapeuta pode se dar de maneira mais rápida”, comenta Meiriane Azeredo, Psicóloga e Diretora do Instituto.

A especialista em Análise do Comportamento Aplicada ao TEA começou a trabalhar com os cães em terapia há cincos anos, inicialmente com o Jingles, um cão sem raça definida, e hoje está com a Amora, uma labradora, de cinco anos, e treinada por ela para os atendimentos. “Os animais não apresentam demandas para os pacientes, ao contrário dos humanos. Por isso, essa relação acontece de forma fluida”, complementa.

A exposição dos pacientes aos cães deve ser planejada. Não há uma quantidade exata de sessões, pois depende do objetivo estabelecido na terapia. Os resultados também serão diferentes em cada paciente. De acordo com Meiriane, tudo vai depender de quanto o paciente está motivado pelo contato com o animal.

“Já vi, na prática, uma criança se interessar em tocar no cão, mesmo com um histórico de não gostar de cães”, complementa Meiriane. Segundo ela, uma relação importante no tratamento.

“O cachorro acaba sendo um estímulo diferente no ambiente, que se movimenta, tem cheiro, tem um pelo macio e que interage. Assim, o cachorro é um estímulo super poderoso”, reforça. O autismo é um transtorno do desenvolvimento em que a criança apresenta déficits na comunicação e interação social e comportamentos estereotipados ou repetitivos.

O pequeno Theo Moreira dos Santos, de 8 anos, conhece os benefícios da TAA. Desde a descoberta do diagnóstico, ele começou a fazer esta terapia, aliada com as demais. Segundo Franciele Regina Corrêa Moreira, um passo importante para o desenvolvimento do filho.

“Eles [Amora e Theo] criaram um vínculo de amor genuíno. Me recordo que quando ela escutava a voz do Theo ela saía correndo ao seu encontro para lhe dar muitas lambidas. Ela foi a melhor companhia que o Theo poderia ter tido. Ele não seria a criança que é hoje se não fosse a Amora e toda a equipe multidisciplinar do Instituto Meiriane Azeredo”, afirma Franciele Regina.

Além dos pacientes, a TAA traz benefícios, também, para a família. “Os pais relataram diminuição do estresse após a introdução de um cão de serviço para famílias de crianças com TEA”, afirma Meiriane.

O cão de serviço tem diferenças: cão de assistência é aquele que é treinado para viver com a criança, a auxiliando nas atividades de vida diária. O cão de terapia é um animal que é treinado para intervir em terapia. Segundo os mesmo estudos sobre os benefícios da TAA, os níveis de cortisol, usados para medir o estresse, diminuíram consideravelmente quando os cães estavam presentes e aumentaram novamente quando os cães foram removidos da família.

