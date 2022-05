Porto Alegre Terça-feira terá ação noturna para captura de escorpiões no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

A ação está programada para começar às 20h e também abrangerá um trecho da avenida Salgado Filho Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA A ação está programada para começar às 20h e também abrangerá um trecho da avenida Salgado Filho. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Uma nova operação noturna para captura de escorpiões amarelos será realizada no entrono da Praça Dom Feliciano, no Centro Histórico, em Porto Alegre, nesta terça-feira (24). A ação está programada para começar às 20h e também abrangerá um trecho da avenida Salgado Filho.

Participarão do trabalho servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Diretoria de Vigilância em Saúde – DVS), agentes de combate a endemias e funcionários do Dmae. A Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS é o setor responsável na prefeitura pela vigilância do escorpião amarelo.

Em 2021, foram notificadas 104 visualizações do animal na cidade, com maior ocorrência no Centro Histórico, seguido do bairro Anchieta. Neste ano, houve um acidente no Centro Histórico e, a partir de notificação ao serviço 156, foram realizadas 143 capturas de escorpião amarelo no Centro Histórico, Mário Quintana, Passo D’Areia e Menino Deus.

