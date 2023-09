Dicas de O Sul Terceira edição do projeto “A Cidade Nos Pertence” promove a inclusão cultural de pessoas com deficiência em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

A ação ocorre em alusão ao Dia do Teatro Acessível, celebrado em 19 de setembro

A inclusão e participação de pessoas com deficiência na vida cultural das cidades é uma pauta que ganha cada vez mais relevância na sociedade atual. Reconhecendo a importância desse tema, o Pertence anuncia a chegada da 3ª edição do projeto “A Cidade Nos Pertence”, um evento gratuito voltado para promover conscientização, reflexão e informação sobre a participação ativa das pessoas com deficiência na vida cultural das cidades.

Com um enfoque voltado para a quebra de barreiras e a construção de uma sociedade mais inclusiva, o projeto, programado para as 19h de terça-feira (19) no Teatro do Sesc, em Porto Alegre, promete oferecer um espaço interativo para informar e refletir sobre temas como cultura, diversidade, acessibilidade e inclusão. Nesta edição, além de compartilhar com o público os princípios da metodologia do Pertence, o evento também irá contar com a presença de convidados especiais para reflexão e debate sobre os temas.

“Estarão conosco neste dia enriquecendo a mesa de debates o criador da Expedição 21 – programa de imersão que estimula a tomada de decisão e a autonomia de pessoas com Trissomia do 21, que virou objeto de pesquisa científica pela USP –, Alex Duarte; Fernanda Schacker Machado, ativista pela inclusão, auto defensora, escritora e autora do livro Taragô – A origem de Nândhya Luz [vencedora do prêmio Cromossomo 21- Literatura e Inovação]; e Marina Barth, psicóloga do Pertence e especialista em inclusão”, afirma Paula Carvalho, gestora cultural da instituição, responsável pela mediação do debate.

A atividade é um convite aberto a todos que desejam contribuir para a construção de um mundo mais inclusivo. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (51) 99176-9191. As inscrições são gratuitas e preveem certificado de participação.

