Terceira etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance acontece no próximo sábado em Nova Santa Rita

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

A prova, com duas horas de duração, exige velocidade, resistência dos carros e muita estratégia das equipes Foto: Divulgação A prova, com duas horas de duração, exige velocidade, resistência dos carros e muita estratégia das equipes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, recebe no próximo sábado (8), a partir das 14h, a 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance.

A prova, com duas horas de duração, exige velocidade, resistência dos carros e muita estratégia das equipes. A corrida ainda apresentará carros de diversas categorias. Entre as diversas atrações, o público poderá visitar os boxes, ver os carros de perto e revisitar a história com os mais de 50 carros históricos e especiais confirmados. O dia ainda terá show de drift, manobras, volta rápida na pista, onde o público poderá vivenciar a experiência de um piloto durante o percurso e o desfile de carros pela cidade.

Classificação após duas etapas

P2

1° – Daniel Claudino – 210 pontos

2° – Ian Ely – 100 pontos

3° – Fernando Poeta/ R. Biancini – 80 pontos

P3

1° – Aldoir Sette/ Guga Ghizo – 210 pontos

2° – Elton Giacomelo/ Luiz Machado – 90 pontos

P4

1° Sandro Loff/ Vitor Moller – 210 pontos

2° Alejandro C/ Leo Reis – 100 pontos

3° E. Marchese/ D. Fierro/ M. Bernardes – 90 pontos

GT1

1° F. Lucca / A. Oslen/ F. Dauer – 110 pontos

2° Fernando Poeta/ T. Tecchio/ C. Loftsgard – 100 pontos

3° Rodrigo Lemke/ Marcelo Lemke – 80 pontos

Programação

Sábado (8) a partir das 9h: desfile de carros pela cidade de Nova Santa Rita;

12h: desfile de carros no Velopark, drift e sorteio para volta rápida na pista;

14h: início da 3ª etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance.

Serviço

Ingressos: R$ 10,00 + 1 kg alimento não perecível;

Participantes com carro histórico ou carros especiais terão a entrada liberada devendo contribuir com kg de alimento não perecível.

