Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Socialite Julia Koch herdou ações da empresa multinacional Koch Industries. (Foto: Reprodução)

Terceira mulher mais rica do mundo, Julia Koch decidiu vender um apartamento de 7 andares localizado em uma área nobre de Nova Iorque, nos Estados Unidos, por quase R$ 200 milhões. O imóvel de mais de 1.400 metros quadrados, que conta com elevador de acesso para todos os andares, possui oito quartos, 10 banheiros, além de academia, bar e um terraço com uma vista de tirar o fôlego.

A venda do apartamento aconteceu de maneira sigilosa, o nome do comprador não foi divulgado e o negócio foi divulgado somente após ser concluído. Julia e o falecido marido, o empresário David Koch, compraram o imóvel em 2018 por U$ 40,25 milhões de dólares (R$ 140 milhões, na conversão da época). Com o dólar em alta, o imóvel, vendido em 2023, passou a ser avaliado em U$ 41 milhões, cerca de R$ 196 milhões, segundo o Wall Street Journal.

O imóvel de sete andares fica no Upper East Side em Nova Iorque, um nobre bairro residencial conhecido por seus moradores ricos, restaurantes e lojas de luxo e apartamentos com valores estratosféricos. Na sua estrutura, também conta com sala para segurança particular e espaço para empregados.

Esta não é a única negociação no ramo imobiliário organizada pela socialite. Julia Koch também se prepara para vender um apartamento duplex com 18 quartos, localizado na famosa Park Avenue, por U$ 48 milhões, o equivalente a R$ 230 milhões.

Empresária e filantropista, Julia Koch foi casada por 23 anos com David Koch, empresário e um dos sócios majoritários da Koch Industries, multinacional do ramo petroquímico, até a morte do magnata em 2019. Desde então, Julia e seus três filhos herdaram 42% da empresa de David.

Ela é presidente da Fundação David H. Koch de caridade e também atuou como diretora na Escola Americana de Balé. Ao longo de seu casamento, Julia e o marido ficaram conhecidos por diversas doações milionárias a museus e hospitais.

David Koch

O empresário David Koch, um dos homens mais ricos do mundo e grande financiador de causas ambientais e candidatos políticos, morreu em 2019 aos 79 anos. Seu irmão Charles Koch, presidente das Indústrias Koch, anunciou a morte em comunicado que mencionou a luta prolongada de David contra um câncer de próstata e suas contribuições filantrópicas à pesquisa médica, educação e artes.

Tendo Charles como presidente e executivo-chefe e David como vice-presidente executivo, as Indústrias Koch se expandiram agressivamente para além do refino de petróleo que seu pai criou e desenvolveram uma gama variada de empreendimentos.

David Koch se afastou do negócio e das atividades políticas em 2018, citando a saúde em declínio como causa.

