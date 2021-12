Política Terceiro ano de governo Bolsonaro é marcado por CPI, pandemia e ameaças à democracia

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em meio às crises, presidente emplacou Mendonça no Supremo e se filiou ao PL. Foto: Reprodução Em meio às crises, o presidente emplacou Mendonça no Supremo e se filiou ao PL. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O terceiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi marcado por uma série de polêmicas envolvendo o próprio presidente, como ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à democracia, e uma CPI para investigar as ações e omissões do governo na pandemia.

Bolsonaro repetiu neste ano atitudes envolvendo a pandemia de covid que prega desde 2020. O presidente contrariou orientações das autoridades internacionais de saúde: promoveu e participou de aglomerações, criticou o uso de máscara, e recomendou remédios cuja ineficácia contra a doença já foi comprovada.

Em meio à polêmica condução da pandemia e à instalação da CPI da Covid, o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal, que faz parte do Centrão, pelo qual deve disputar a eleição presidencial de 2022.

O presidente da República, que já era investigado no Supremo por suposta tentativa de interferência na Polícia Federal, se tornou alvo de cinco novos inquéritos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política